Потяг з конгресменами США потрапив у жахливу аварію: є жертва

У США в аварію потрапив потяг, який перевозив конгресменів та їхні сім'ї до курорту Грінбері. Щонайменше одна людина загинула.

Про це повідомляє Fox News.

Трагедія сталась у штаті Вірджинія. Потяг зіткнувся зі сміттєвозом, після чого зійшов з рейок.

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Відомо, що у потязі їхали кілька десятків членів Конгресу. Всі вони прямували до одного з гірських курортів на зустріч республіканської партії.

Зіткнення відбулось за лічені секунди. Не було ніякого гальмування, яке б ми відчували,

– розповів речник Джефф Денхем, який був у потязі під час аварії.

Конгресмени допомагали потерпілим внаслідок ДТП. Ймовірно, поранення зазнав водій самоскиду, оскільки в Білому домі вже повідомили, що серед конгресменів чи їх родин постраждалих немає. Наразі імені загиблого поки не називають.

"Відомо про одну жертву та одну серйозно травмовану людину. Ніхто з членів Конгресу або їх родин не постраждав", – зазначила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Наразі слідство встановлює всі деталі інциденту. Справу передали місцевим правоохоронцям.

First responders, Dr. @BillCassidy and other Amtrak train passengers carry one of the injured to an ambulance after the train collided with a garbage truck in Crozet, Virginia. (photo credit @justinide of the Crozet Volunteer Fire Department) pic.twitter.com/gIbRQWc2b8 — Matt Wolking (@MattWolking) 31 січня 2018 р.

BREAKING: GOP train hit a truck on way to retreat. Sources say driver getting medical attention; members okay. Pic-> pic.twitter.com/99xmsGFEEs — Rachael Bade (@rachaelmbade) 31 січня 2018 р.