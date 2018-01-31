Потяг з конгресменами США потрапив у жахливу аварію: є жертва
У США в аварію потрапив потяг, який перевозив конгресменів та їхні сім'ї до курорту Грінбері. Щонайменше одна людина загинула.
Про це повідомляє Fox News.
Трагедія сталась у штаті Вірджинія. Потяг зіткнувся зі сміттєвозом, після чого зійшов з рейок.
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Відомо, що у потязі їхали кілька десятків членів Конгресу. Всі вони прямували до одного з гірських курортів на зустріч республіканської партії.
Зіткнення відбулось за лічені секунди. Не було ніякого гальмування, яке б ми відчували,
– розповів речник Джефф Денхем, який був у потязі під час аварії.
Конгресмени допомагали потерпілим внаслідок ДТП. Ймовірно, поранення зазнав водій самоскиду, оскільки в Білому домі вже повідомили, що серед конгресменів чи їх родин постраждалих немає. Наразі імені загиблого поки не називають.
"Відомо про одну жертву та одну серйозно травмовану людину. Ніхто з членів Конгресу або їх родин не постраждав", – зазначила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.
Наразі слідство встановлює всі деталі інциденту. Справу передали місцевим правоохоронцям.