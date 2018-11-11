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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Повага: Усик поділився незвичним спільними фото з Белью після бою

      481 Читать новость на русском
      Белью та Усик після бою
      Белью та Усик після бою

      Після того, як абсолютний чемпіон світу Олександр Усик переміг британця Тоні Белью, обоє боксерів продемонстрували повагу один до одного.

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      Белью одразу після бою заявив, що вважає Усика одним з найкращих боксерів світу. І поцілував його у чоло.

      Мали можливість Усик та Белью поспілкуватися і поза межами рингу. Саме там вони і зробили спільні фото.

      Читайте також: Усик – Белью: відео бою

      Нагадаємо, Усик проводив захист своїх чемпіонських поясів за версіями WBA, WBC, IBF та WBO.

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      Теги: Спорт Усик – Белью Олександр Усик Бокс
      Джерело: 24 Канал
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