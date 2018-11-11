Повага: Усик поділився незвичним спільними фото з Белью після бою
Після того, як абсолютний чемпіон світу Олександр Усик переміг британця Тоні Белью, обоє боксерів продемонстрували повагу один до одного.
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Белью одразу після бою заявив, що вважає Усика одним з найкращих боксерів світу. І поцілував його у чоло.
Мали можливість Усик та Белью поспілкуватися і поза межами рингу. Саме там вони і зробили спільні фото.
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Нагадаємо, Усик проводив захист своїх чемпіонських поясів за версіями WBA, WBC, IBF та WBO.
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Джерело: 24 Канал
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