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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Повага: Усик поділився незвичним спільними фото з Белью після бою

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      Белью та Усик після бою
      Белью та Усик після бою

      Після того, як абсолютний чемпіон світу Олександр Усик переміг британця Тоні Белью, обоє боксерів продемонстрували повагу один до одного.

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      Белью одразу після бою заявив, що вважає Усика одним з найкращих боксерів світу. І поцілував його у чоло.

      Мали можливість Усик та Белью поспілкуватися і поза межами рингу. Саме там вони і зробили спільні фото.

      Читайте також: Усик – Белью: відео бою

      Нагадаємо, Усик проводив захист своїх чемпіонських поясів за версіями WBA, WBC, IBF та WBO.

      Читайте також: Усик поділився планами на майбутнє після перемоги над Белью

      Теги: Усик – Белью Бокс Спорт Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
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