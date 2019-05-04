Повалені будівельні крани та прив'язані вагони: моторошні фото та відео циклону в Індії

Негода вирує в Індії. Циклон Фані сколихнув східне узбережжя країни. Сильні дощі та потужні пориви вітру вже завдали руйнівних наслідків. Майже дві сотні сіл підтоплено. А в містах стихія буквально вириває вікна у багатоповерхівках та ламає дерева і металеві конструкції вздовж доріг.

Циклон Фані вже дістався східного узбережжя Індії. Сильні зливи супроводжує потужний вітер, пориви якого сягають двохсот кілометрів на годину.

Читайте також: На Індію насувається найпотужніший за 20 років циклон

Проїхати деякими дорогами неможливо, а лінії електропередача обірвані. Рятувальники провели найбільшу в історії евакуацію – один мільйон двісті тисяч жителів відселили з регіонів, де вирує стихія.

Це один з найпотужніших тропічних циклонів. Я планував поїхати до Пурі, але вже немає можливості туди дістатися. Тож доведеться повертатись,

– розповів місцевий житель Діпак

У місті Бхубанешвар стихія звалила 30-поверховий будівельний кран. Конструкція впала на будинки поруч.

А в штаті Одіша відсутній телефонний зв'язок та не працює інтернет. У місті Пурі немає ще й електроенергії внаслідок обриву ліній електропередач. Через це зупинилось і водопостачання.

На залізничній станції у Західній Бенгалії вагони прив'язують металевими ланцюгами до колій. Так працівники магістралі сподіваються уникнути перекидання рухомого складу.

Чимало туристів, які відпочивали на східному узбережжі Індії змушені були покинути готелі. Для них забронювали квитки, аби всі змогли виїхати із зони стихійного лиха.

"Сильний шторм, потужна буря, знаю з досвіду що це таке. Ми планували залишитись тут на декілька днів довше. Але нам вже забронювали квитки", – додала туристка Ашміта Батачарі.



Наслідки циклону в Індії

Синоптики ж присвоїли циклону Фані п’ятий найвищий рівень небезпеки.

Вітри спричиняють чимало збитків. Вони повалять дерева у Західній Бенгалії і Одіші. Руйнувань зазнають солом'яні будинки у сільській місцевості. Телекомунікаційні лінії будуть пошкоджені. Це все вплине на залізничне та автомобільне сполучення і звісно на авіацію,

– пояснив науковий співробітник Інституту метеорології Індії Мрютюняй Мохапатра.



Циклон Фані

З такою потужною стихією індійцям довелось зіткнутись 20 років тому. Тоді у 1999 році загинуло 10 тисяч людей. Тож цього разу влада заздалегідь масово евакуювала людей. Мільйон і 200 тисяч жителів відселили. Для них розгорнули п’ять тисяч тимчасових притулків.