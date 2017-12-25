Поверхня унікального "гавайського" астероїда з далекого міжзоряного простору вкрита льодом і органікою

Астрономи вивчили поверхню унікального астероїда Оумуамуа, який прилетів з іншої зоряної системи. Як виявилось, він вкритий товстим шаром органіки, які захищають його льодове покриття променів Сонця.

Статтю про це опублікували в журналі Nature Astronomy.

Вчені вивчили астероїд в оптичному і інфрачервоному діапазонах за допомогою телескопа Вільяма Гершеля, коли небесне тіло максимально наблизилося до Сонця.

Об'єкт отримав власне ім'я Оумуамуа ('Oumuamua), що по-гавайськи можна перекласти як "розвідник" або "посланець здалеку".

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Вони встановили, що Оумуамуа доволі близький своїми характеристиками до тих комет і астероїдів, чия поверхня вкрита товстим шаром органіки. Це захищає його замерзлу поверхню від постійних "бомбардувань" великої кількості космічних променів та інших "шкідливих" для нього енергій.

Дослідники підкреслили, що органічні сполуки нагадують ті, які раніше уже виявили в межах зовнішніх "територій" Сонячної системи. Ці сполуки й пофарбували її в червонувато-коричневий відтінок.

Нагадаємо, що Астрономи виявили унікальний астероїд, який залетів в Сонячну систему з іншої.



Вчені вирішили перевірити його на наявність позаземної технологій.