14:39
27 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 19°C
  • субота
    28°C 21°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, 26 липня
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, 26 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ

Повернення "Ангелів Чарлі": хто з голлівудських акторок зіграє суперагента

19 Читать новость на русском
Нові "Ангели Чарлі"
Нові "Ангели Чарлі" / tripplemonline.com

Легендарні "Ангели Чарлі", які мали чималу популярність у 1970-их роках, повернуться на телеекрани. У Голлівуді вже назвали акторок, затверджених на головні ролі фільму.

Про це повідомляє Deadline. 

Відомо, що режисером нового фільму про жінок-спеагентів стане Елізабет Бенкс, яка працювала над створенням серії фільмів "Голодні ігри". Вона ж зіграє безпосереднього керівника "ангелів" – Бослі. 

Читайте також: Мережу розбурхав коментар Сари Джесіки Паркер актору з серіалу "Секс і місто"

Затверджено і склад гарячих акторок, які виконають головні ролі в новому фільмі "Ангели Чарлі". Так, тріо спецагентів зіграють Крістен Стюарт, Наомі Скотт та Елла Балинський. Три запальні красуні, за мотивами фільму, будуть виконувати надважливе та заплутане завдання, яке їм доручить таємничий Чарлі. 

 

Допис, поширений IGNSEA (@ign.sea)

 

За інформацією ЗМІ, кінопрем'єра нової частини легендарного бойовика відбудеться 27 вересня 2019 року. Наразі ж планують розпочати перші зйомки фільму.

Зазначимо, що у 2000 році на телеекрани вийшов перший римейк "Ангелів Чарлі. Головні ролі в ньому зіграли Камерон Діас, Люсі Лью та Дрю Беррімор. Світовий прокат фільму зібрав понад 265 мільйонів доларів, а успішну кінострічку і зараз переглядають кіномани. Експерти припускають, що таку ж популярність отримає і нові "ангели Чарлі".

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пост на сто тисяч: як користувачі Facebook ведуться на фейки
сьогодні, 14:29 Пост на сто тисяч: як користувачі Facebook ведуться на фейки
Безпека на дорогах: які нововведення чекають на українців
сьогодні, 14:00 Безпека на дорогах: які нововведення чекають на українців
Яніна Ткачук
Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото та відео
сьогодні, 13:35 Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото та відео
11140
Курорт суворого режиму Крим: про "порожні" пляжі, ціни та настрої на півострові
сьогодні, 13:01 Курорт суворого режиму Крим: про "порожні" пляжі, ціни та настрої на півострові
Ірина Лаб'як 3987
Венесуэльское будущее для России и Путина
сьогодні, 12:02 Венесуэльское будущее для России и Путина
Злой Одессит
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук