Повернення "Ангелів Чарлі": хто з голлівудських акторок зіграє суперагента

Легендарні "Ангели Чарлі", які мали чималу популярність у 1970-их роках, повернуться на телеекрани. У Голлівуді вже назвали акторок, затверджених на головні ролі фільму.

Про це повідомляє Deadline.

Відомо, що режисером нового фільму про жінок-спеагентів стане Елізабет Бенкс, яка працювала над створенням серії фільмів "Голодні ігри". Вона ж зіграє безпосереднього керівника "ангелів" – Бослі.

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Затверджено і склад гарячих акторок, які виконають головні ролі в новому фільмі "Ангели Чарлі". Так, тріо спецагентів зіграють Крістен Стюарт, Наомі Скотт та Елла Балинський. Три запальні красуні, за мотивами фільму, будуть виконувати надважливе та заплутане завдання, яке їм доручить таємничий Чарлі.

Допис, поширений IGNSEA (@ign.sea) 26 Лип 2018 р. о 10:45 PDT

За інформацією ЗМІ, кінопрем'єра нової частини легендарного бойовика відбудеться 27 вересня 2019 року. Наразі ж планують розпочати перші зйомки фільму.

Зазначимо, що у 2000 році на телеекрани вийшов перший римейк "Ангелів Чарлі. Головні ролі в ньому зіграли Камерон Діас, Люсі Лью та Дрю Беррімор. Світовий прокат фільму зібрав понад 265 мільйонів доларів, а успішну кінострічку і зараз переглядають кіномани. Експерти припускають, що таку ж популярність отримає і нові "ангели Чарлі".