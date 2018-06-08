Повернення "Білявки в законі": Різ Візерспун оригінально прокоментувала участь у фільмі

Голлівудська акторка Різ Візерспун, як виявилось – майстер інтриги. Зірка тримала в секреті, чи візьме участь у зйомках нової частини фільму "Білявка в законі". Та все ж акторка вирішила відкрити таємницю прихильникам.

Кінострічка "Білявка в законі" настільки сподобалась глядачам, що двох частин стало замало людям. Відтак у Голлівуді вирішили зняти продовження комедійного фільму про юриста з витонченим стилем. Кінокомпанія MGM, яка вже зайнялась підготовкою до зйомок, вела тривалі перемовини з актрисою Різ Візерспун, яка зіграла головну роль у двох попередніх частинах.

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Наразі зірка фільму визначилась, чи хоче продовжувати роботу над кінострічкою. Своє рішення вона оприлюднила на сторінці в Instagram. Акторка в рожевому купальнику проплила в басейні, вмостившись на надувному матраці. У дописі до відео Різ Візерспун написала: "Так, це правда".

Таким чином акторка підтвердила, що знов перевтілиться у кумедну та дещо наївну Еллі Вудс, яка у третій частині кінострічки поступить до Гарварду, щоб вивчати юриспруденцію. За словами авторів фільму, у "Білявці в законі" постане питання "розширення прав і можливостей жінок".

Допис, поширений Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) 7 Чер 2018 р. о 5:02 PDT

Зазначимо, що "Блондинка в законі" 2001 року режисера Роберта Лукетича розповідала про "Міс університету" Еллі Вудс, яка була втіленням жінки, що полюбляла рожевий колір. Друга частина фільму вийшла на екрани у 2003 році. У фільму Еллі Вудс постає вже успішним адвокатом, яка бореться за життя тварин.

Дивіться трейлер до фільму "Білявка в законі 2" (відео):