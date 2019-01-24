Повернення Кличка може бути близьким до правди, його цікавить Тайсон Ф'юрі, – промоутер

Генеральний директор промоутерської компанії К2 Promotions Олександр Красюк поділився своєю думкою щодо чуток про повернення у бокс Володимира Кличка. Промоутер заявив, що не чув подібних заяв від Кличка.

Однак Красюк каже, що диму без вогню не буває і вважає, що Кличка цікавить бій проти Тайсона Ф'юрі.

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"Що стосується рішення Володимира Кличка про повернення, особисто від нього я не чув, що він повертається. Але я згоден, що диму без вогню не буває. Мені здається, що це може бути близьким до правди. Не треба далеко ходити, є старший брат, який чотири роки був поза боксом, а потім повернувся й успішно повернувся. Я думаю, Володимир може собі це дозволити. Він у чудовій формі, чудовому настрої, він зі світлим розумом, постійно тренується", – сказав Красюк.

"Для нього не складе труднощів повернення у бокс. Для нього немає сенсу битися з Уайтом, якого він знає, як облупленого, який років п'ять-десять був у нього спаринг-партнером. Це повинні бути якісь потужні поєдинки. Так, нам навіть не потрібно мати розуму аж понад голову, щоб здогадатися, які поєдинки його можуть цікавити. Джошуа – це більш другорядний, а ось Тайсон Ф'юрі, напевно, буде першорядним. Зараз, на мій погляд, це може бути актуальним", – резюмував Красюк.

Нагадаємо, раніше журналіст Стів Банс заявив, що Володимир Кличко може провести бій на стадіоні "Уемблі" у квітні з Ділліаном Уайтом (25-1, 18 КО). Причина – щоб побити рекорд Джорджа Формана, який в 1987 році здолав Майкла Мурера та у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу в суперважкій вазі. Однак Кличко-молодший спростував інформацію.



Варто нагадати, що Володимир Кличко останній бій провів у квітні 2017 року проти Ентоні Джошуа. Британець переміг українця нокаутом, після чого Кличко-молодший довгий час роздумував над можливістю реваншу, але все-таки вирішив закінчити кар'єру.

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