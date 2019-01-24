14:19
24 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кобзон санкцій уник і шлях колегам підказав. Куди відлітають друзі Путіна
      Вєсті Кремля
      23:32, 23 січня
      Вєсті.UA: Еволюція Бойка від шістки до тринадцятки. Інтерв'ю возгордоненого Луценка
      Вєсті.UA
      19:38, 23 січня
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, 23 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Повернення Кличка може бути близьким до правди, його цікавить Тайсон Ф'юрі, – промоутер

      290 Читать новость на русском
      Олександр Красюк розповів про повернення Володимира Кличка
      Олександр Красюк розповів про повернення Володимира Кличка / xsport.ua

      Генеральний директор промоутерської компанії К2 Promotions Олександр Красюк поділився своєю думкою щодо чуток про повернення у бокс Володимира Кличка. Промоутер заявив, що не чув подібних заяв від Кличка.

      Однак Красюк каже, що диму без вогню не буває і вважає, що Кличка цікавить бій проти Тайсона Ф'юрі.

      Читайте також: Володимир Кличко розпочав переговори з транслятором і може провести три бої, – The Ring

      "Що стосується рішення Володимира Кличка про повернення, особисто від нього я не чув, що він повертається. Але я згоден, що диму без вогню не буває. Мені здається, що це може бути близьким до правди. Не треба далеко ходити, є старший брат, який чотири роки був поза боксом, а потім повернувся й успішно повернувся. Я думаю, Володимир може собі це дозволити. Він у чудовій формі, чудовому настрої, він зі світлим розумом, постійно тренується", – сказав Красюк.

      "Для нього не складе труднощів повернення у бокс. Для нього немає сенсу битися з Уайтом, якого він знає, як облупленого, який років п'ять-десять був у нього спаринг-партнером. Це повинні бути якісь потужні поєдинки. Так, нам навіть не потрібно мати розуму аж понад голову, щоб здогадатися, які поєдинки його можуть цікавити. Джошуа – це більш другорядний, а ось Тайсон Ф'юрі, напевно, буде першорядним. Зараз, на мій погляд, це може бути актуальним", – резюмував Красюк.

       

       

      Нагадаємо, раніше журналіст Стів Банс заявив, що Володимир Кличко може провести бій на стадіоні "Уемблі" у квітні з Ділліаном Уайтом (25-1, 18 КО). Причина – щоб побити рекорд Джорджа Формана, який в 1987 році здолав Майкла Мурера та у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу в суперважкій вазі. Однак Кличко-молодший спростував інформацію.

      Варто нагадати, що Володимир Кличко останній бій провів у квітні 2017 року проти Ентоні Джошуа. Британець переміг українця нокаутом, після чого Кличко-молодший довгий час роздумував над можливістю реваншу, але все-таки вирішив закінчити кар'єру.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт Бокс Володимир Кличко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Венесуела: громадянська війна "ТВ проти холодильника"
      сьогодні , 13:34 Венесуела: громадянська війна "ТВ проти холодильника"
      Борис Немировський 832
      Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      сьогодні , 12:03 Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      Лев Парцхаладзе 334
      Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      23 січня , 17:54 Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      Яніна Ткачук 5075
      Тетянин день: афіша подій у Києві та Львові
      сьогодні , 09:00 Тетянин день: афіша подій у Києві та Львові
      2994
      Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      сьогодні , 08:40 Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      Артем Овдієнко 2878
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Пішов з життя легендарний гравець збірної України з баскетболу Олександр Окунський
       21 січня , 14:12
      "Барселона" може повторити долю "Реала" та безглуздо вилетіти з Кубка Іспанії
       17 січня , 18:13
      Мессі знову побив Марадону. ВІДЕО
       10 липня 2014 , 11:11
      "Динамо" може поповнитись захисником "Айнтрахта"
       6 лютого 2015 , 11:27
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук