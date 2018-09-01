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Повернення Конана-варвара: у мережі знову висміяли губернатора Миколаївщини

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На Миколаївщині знову поглузували із Конана-варвара Савченка
На Миколаївщині знову поглузували із Конана-варвара Савченка / Фото з вільних джерел

У мережі знову висміяли губернатора Миколаївської області Олексія Савченка, який 1 вересня взяв участь у відкритті історико-археологічного комплексу, під час якого провели лицарські бої.

Кумедне фото, на котрому одіозний Савченко піднімає над собою меч, опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст Андрій Лохматов.

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Конан-варвар, повернення. Дивіться вже цієї осені,
– підписав знімок Лохматов.

Користувачі у соцмережах відразу кинулись коментувати смішну світлину.


Люди у соцмережах не забули славну історію про Конана-варвара від губернатора Миколаївщини


Нова світлина від Савченка дуже потішила людей

Нагадаємо, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко став посміховиськом для усієї України після того, як у своїй промові переплутав міфи із реальністю. Зокрема, Савченко побажав археологам знайти на Миколаївщині Золоте Руно часів Конана-варвара.

Теги: Курйозні новини Меми Новини Миколаєва Олексій Савченко
Джерело: 24 канал
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