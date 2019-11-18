Повернення кораблів – натяк на наміри Путіна, але він далі торгуватиме війною, – експерт
Повернення Росією захоплених у Керченській протоці кораблів – натяк на наміри Путіна. Президент РФ показує, що ніби готовий іти на поступки на нормандській зустрічі.
Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.
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Росія хоче зробити умови для України ще більш жорсткими. Проведення виборів в ОРДЛО, європейські компанії заходять на російські ринки, санкції знімаються. А Україна сама розбирається. Сама собі виплачує репарації, відбудовує Донбас. А всіх, хто нас вбивав, – прощаємо, тобто амністуємо,
– зауважує Микола Давидюк.
Політолог додає: повернення кораблів – ще одне підтвердження того, що операція була спланована на найвищому політичному рівні обох країн. Як передвиборча агітація одного з кандидатів у президенти (вочевидь, мовиться про Путіна і Порошнека, – 24 канал).
Важливо! У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу".
Микола Давидюк зазначає: миру Москва точно не хоче.
Українське суспільство більше втомлене від війни, ніж Путін. Він від війни черпає енергію. Торгувати конфліктами – вигідніше, ніж газом. А Макрон і Меркель очікують рішення, яке б задовольняло їхній великий бізнес. І збереження європейського обличчя. Вони не можуть просто кинути Україну в пащу Путіну. Та носитися теж не хочуть. Зеленський повинен розуміти, що на переговорах "нормандської четвірки" він буде сам за себе,
– переконаний Давидюк.
Що треба знати про захоплення українських кораблів?
- 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
- Тоді ж агресор захопив 3 українських кораблі та взяв в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
- Екіпаж кораблів – 24 українські моряки – повернувся додому 7 вересня у межах обміну з Росією. Він відбувався у форматі 35 на 35 – тоді разом із моряками до України прибули і 11 в'язнів Кремля.
- Після того, як з'явилась дата проведення нормандської зустрічі (9 грудня), росЗМІ повідомили про наміри Росії повернути Україні захоплені кораблі.
- Згодом у МЗС РФ цю заяву спростували і наголосили, що передача не пов'язана з зустріччю лідерів Росії, України, Німеччини та Франції.