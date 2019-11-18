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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Повернення кораблів – натяк на наміри Путіна, але він далі торгуватиме війною, – експерт

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      Чому Росія саме зараз повернула захоплені кораблі / Тасс

      Повернення Росією захоплених у Керченській протоці кораблів – натяк на наміри Путіна. Президент РФ показує, що ніби готовий іти на поступки на нормандській зустрічі.

      Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

      Читайте також: Нормандська зустріч: чому Путін погодився і які умови висуватиме Росія

      Росія хоче зробити умови для України ще більш жорсткими. Проведення виборів в ОРДЛО, європейські компанії заходять на російські ринки, санкції знімаються. А Україна сама розбирається. Сама собі виплачує репарації, відбудовує Донбас. А всіх, хто нас вбивав, – прощаємо, тобто амністуємо,
      – зауважує Микола Давидюк.

      Політолог додає: повернення кораблів – ще одне підтвердження того, що операція була спланована на найвищому політичному рівні обох країн. Як передвиборча агітація одного з кандидатів у президенти (вочевидь, мовиться про Путіна і Порошнека, – 24 канал).

      Важливо! У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу".

      Микола Давидюк зазначає: миру Москва точно не хоче.

      Українське суспільство більше втомлене від війни, ніж Путін. Він від війни черпає енергію. Торгувати конфліктами – вигідніше, ніж газом. А Макрон і Меркель очікують рішення, яке б задовольняло їхній великий бізнес. І збереження європейського обличчя. Вони не можуть просто кинути Україну в пащу Путіну. Та носитися теж не хочуть. Зеленський повинен розуміти, що на переговорах "нормандської четвірки" він буде сам за себе,
      – переконаний Давидюк.

      Що треба знати про захоплення українських кораблів?

      • 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
      • Тоді ж агресор захопив 3 українських кораблі та взяв в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
      • Екіпаж кораблів – 24 українські моряки – повернувся додому 7 вересня у межах обміну з Росією. Він відбувався у форматі 35 на 35 – тоді разом із моряками до України прибули і 11 в'язнів Кремля.
      • Після того, як з'явилась дата проведення нормандської зустрічі (9 грудня), росЗМІ повідомили про наміри Росії повернути Україні захоплені кораблі.
      • Згодом у МЗС РФ цю заяву спростували і наголосили, що передача не пов'язана з зустріччю лідерів Росії, України, Німеччини та Франції.

      захоплення росією кораблів
      Екіпаж захоплених кораблів / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Повернення захоплених кораблів Новини України Війна на Донбасі Новини політики Володимир Путін Володимир Зеленський Нормандський формат
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