Повернення кримінального "Професора": поліція вдруге затримала "злодія в законі"

У вересня 2017 року поліція Києва видворила за межі України "злодія у законі" на прізвисько "Професор" із забороною в'їзду на територію держави протягом трьох років. Проте не минуло й року, а порушник повернувся у столицю з новими планами: цього разу найбільше уваги хотів приділити автомобільним крадіям.

Про це інформує прес-служба Національної поліції.

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Поліція Києва отримала інформацію про те, що злодій знову перебуває на території України. На той момент правоохорнці вже знал, що 26-річний уродженець Грузії, який постійно живе у Туреччині, був "коронований" у 2013 році в одній з південних країн.

"Професора" найбільше цікавили групи крадіїв автомобілів та особи, які займалися крадіжками з транспортних засобів на території Києва та Кропивницького. Також він приділяв увагу залученню до незаконної діяльності молоді,

– зазначив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Згодом поліція встановила, що в Україні "Професор" організовував так звані "сходки" для перерозподілу сфер впливу у кримінальному світі.

Дивіться відео затримання "Професора"

Нагадаємо, у вересня 2017 року працівники столичного карного розшуку вже затримували уродженця Грузії та примусово видворили його до Туреччини. Коли оперативники привели молодика до аеропорту, той радісно усміхався. Не минуло й року, і "Професор" повернувся в Україну, незаконно перетнувши кордон.