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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Повернення методів Януковича, – Кличко про наміри Зеленського розділити повноваження у Києві

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      Зеленський має намір призначити нового голову КМДА
      Зеленський має намір призначити нового голову КМДА / УНІАН

      Мер Києва Віталій Кличко прокоментував чутки про розділення влади в столиці між мером та головою КМДА, назвавши це методами Януковича.

      Віталій Кличко побоюється, що посада мера в Києві стане номінальною, що зруйнує самоврядування. Про це він сам говорить у відео, що опубліковано на його сторінці у Facebook.

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      Кличко сказав, що вчора у нього відбулася розмова із Зеленським, у якій підтвердились чутки про те, що президент хоче призначити нового голову Київської міської державної організації. Нагадаємо, що наразі Віталій Кличко є одночасно і мером міста і главою адміністрації.

      Я наголосив, що позбавлення обраного мера виконавчих повноважень – це повернення методів Януковича. І позбавлення Києва самоврядування, коли мер виконує декоративну функцію, а містом управляє призначена зверху людина, яку кияни не обирають і яка відповідно перед громадою не несе жодних зобов'язань — такого немає в жодній європейській столиці, в жодному місті. Якщо так потрібно мати в столиці свого мера — нехай відбудуться дострокові вибори,
      – сказав Кличко

      Друзі! Щодо політичних процесів, що планують запустити в столиці. Розділенням повноважень обраного киянами мера і голови КМДА столицю позбавлять місцевого самоврядування. - Коли мер виконуватиме декоративну функцію, а містом управлятиме призначена згори людина, яку кияни не обирають і яка, відповідно, перед громадою не має жодних зобов‘язань. До таких методів, нагадаю, вдавався колись Янукович.

      Опубликовано Віталій Кличко Четверг, 11 июля 2019 г.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Віталій Кличко Новини Києва КМДА
      Джерело: 24 канал
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