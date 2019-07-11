Повернення методів Януковича, – Кличко про наміри Зеленського розділити повноваження у Києві

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував чутки про розділення влади в столиці між мером та головою КМДА, назвавши це методами Януковича.

Віталій Кличко побоюється, що посада мера в Києві стане номінальною, що зруйнує самоврядування. Про це він сам говорить у відео, що опубліковано на його сторінці у Facebook.

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Кличко сказав, що вчора у нього відбулася розмова із Зеленським, у якій підтвердились чутки про те, що президент хоче призначити нового голову Київської міської державної організації. Нагадаємо, що наразі Віталій Кличко є одночасно і мером міста і главою адміністрації.

Я наголосив, що позбавлення обраного мера виконавчих повноважень – це повернення методів Януковича. І позбавлення Києва самоврядування, коли мер виконує декоративну функцію, а містом управляє призначена зверху людина, яку кияни не обирають і яка відповідно перед громадою не несе жодних зобов'язань — такого немає в жодній європейській столиці, в жодному місті. Якщо так потрібно мати в столиці свого мера — нехай відбудуться дострокові вибори,

– сказав Кличко