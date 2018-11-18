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      Повернення "Партії регіонів": чи з'являться старі-нові прізвища у виборчих списках

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      Нещодавно "Партія регіонів" заявила про своє відновлення, а у Києві днями з'явилися чи то іронічні, чи то провокаційні білборди з символікою синьо-білих.

      У самісінькому центрі Києва, поруч Майдан Незалежності, ще кілька днів тому був банер зі знайомою символікою "Партії регіонів" та іронічним написом "Вернем своих из БПП!"

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      А за кілька кварталів на вулиці Басейна, поруч торговельний центр Гулівер, теж був плакат партії з минулого.

      Білборд з рекламою
      Білборд з рекламою "Партії регіонів" у столиці

      По місту їх всього нарахували чотири. Зараз їх уже прибрали. Хто замовив ці банери – журналісти запитали в самих регіоналів. Але конкретної відповіді немає.

      Можливо, це хтось із активістів наших проявив креативне завзяття в цьому напрямку. Нічого поганого в цьому не бачу, це як тролінг цих самих колишніх членів,
      – сказав лідер ініціативної групи "Партії регіонів" Іван Міглазов.

      Іван Міглазов – колишній помічник регіонала Владислава Лук'янова і керівник донецької телерадіокомпанії «Фінфорт-ТВ». Політсилу він порівнює з пірамідою Хеопса, але поки вона радше схожа на сільський клуб з 15 людей.

      Про своє воскресіння "Партія регіонів" оголосила минулого місяця. Запустила оновлений сайт, партійну газету і перший промо ролик.

      Сайт
      Сайт "Партії регіонів" відновив роботу

      Міглазов запевняє, гроші накопичив сам, раніше займався бізнесом, мав рекламне агентство. А допомогти коштами пропонують ще й бізнесмени-промисловці з Черкас, Києва, Запорізької та Львівської областей, але їхніх імен не називає. Поки великого з'їзду собі дозволити не можуть. І чекають, поки люди в областях почнуть самі організовуватися.

      Представники з кожного регіону підготує своє звернення, основний меседж – що вони є, що "Партія регіонів" – це не та трьох- або п'ятивідсоткова верхівка, яка вже ніякого відношення не має до цієї партії,
      – додав Іван Міглазов.

      Тож і зіпсований імідж регіоналів, причетних до розкрадань державних коштів і розстрілів на Майдані, його не лякає. Мовляв, нові учасники зі старими не контактують. На президентські вибори йти точно не планують, а от на парламентські збираються.

      "Партія регіонів" нікуди не зникала і відроджується вже не вперше. Так уже було після Помаранчевої революції. Виборці забули про фальсифікації Януковича на виборах 2004 і були готові голосувати за відомі назви та імена у 2010-ому.

      Віктор Янукович
      Віктор Янукович

      Старі кадри партії давно перекочували в БПП і "Опозиційний блок". Тому партія вже з новими людьми та за допомогою банерів вирішила повернутися у медіапростір.

      Вони розуміють, що ніякої загрози вже немає, тому що їхніх друзів і соратників серед влади дуже багато. І вони вирішили – навіщо втрачати бренд, над яким вони довго працювали. Ще кілька років тому вони сумнівалися, чи треба це робити, зараз вони в цьому впевнені,
      – розповів політолог Сергій Гайдай.

      Зовнішню рекламу останнім часом використовують для політичних війн. На початку жовтня у метро двічі з'являлися банери з головою НАБУ Артемом Ситником. Спочатку з анонсом його звіту на комітеті Верховної Ради. За тиждень – з проханням дати йому другий шанс.

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      Згодом з'ясувалося, їх розмістила організація "Чесне слово", яка ще й влаштовує мітинги повокаторів проти бюро. Антикорупціонери вважають, за медіакампанією проти Ситника стоїть перший заступник голови СБУ Павло Демчина, якого НАБУ звинувачує в незаконному збагаченні.

      А от політолог вважає, що протистояння політиків на вуличній рекламі не таке вже й погане і розвиває свідомість суспільства.

      Це соціально корисний феномен. Він робить наше соціально-політичне життя і взагалі життя значно більш цікавим і вимагає від нас більше думати і мати критичне мислення,
      – додав Гайдай.

      І припускає, до виборів політичних провокацій на рекламних щитах тільки побільшає. Адже простір для фантазії піарників і рекламні площі необмежені.

      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Новини політики Партія регіонів Віктор Янукович Новини Києва Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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