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"Повернення" Роксолани: Ольга Сумська приміряла образ легендарної українки

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Ольга Сумська приміряла вбрання Роксолани
Ольга Сумська приміряла вбрання Роксолани

Минуло 20 років з часу виходу на телеекрани серіалу "Роксолана", в якому головну роль зіграла Ольга Сумська. Після чималої паузи акторка вдруге приміряла образ дружини султана.

Як відомо, роль Роксолани в однойменному серіалі свого часу принесла чималу популярність Ользі Сумській. Відтак вбрання легендарної українки, яке має велике для неї значення, викливало щастя в акторки. 

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У розкішному образі Ольга Сумська прийшла на тематичний захід, який провели у столичній філармонії. Там пролунали композиції, присвячені славнозвісній Роксолані. Акторка у тематичному образі прикрасила захід.

Фото та відео Ольга Сумська поділилась в соціальній мережі Instagram, чим приголомшила прихильників. Користувачі мережі відзначили, що зірка за 20 років майже не змінилась, а образ дружини султана дуже пасував їй. 

 

 

Теги: LifeStyle Новини України Кіно
Джерело: 24 Канал
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