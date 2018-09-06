Повернувся б в "Динамо"? Думаю так, – Роман Зозуля
Роман Зозуля цього літа деякий час був вільним агентом, але в підсумку вирішив продовжити угоду з "Альбасете", який грає в іспанській Сегунді.
Українець Зозуля зізнався, що не проти повернутися в топ-клуб УПЛ.
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"Я думав про зміну клубу в міжсезоння, але ті варіанти, які були, мене не влаштовували. Повернувся я б в "Динамо"? Не знаю, нехай дзвонять, будемо розмовляти. Думаю, повернувся б", – розповів Роман Зозуля в інтерв'ю FootballHub.
Нагадаємо, що 28-річний Зозуля є вихованцем киян і перебував в системі клубу до переходу в "Дніпро" в 2011 році. В цілому на його рахунку 6 голів в 51 матчі за першу команду "Динамо".
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Джерело: 24 Канал
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