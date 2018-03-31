"Повернувся": з'явилися подробиці операції на серці Шварценеггера

Наразі зірка Голлівуду Арнольд Шварценеггер перебуває у стабільному стані. Крім того, першими його словами після операції на серці був жарт.

Про це сповістив його речник Деніел Кетчелл у коментарі The Washington Post.

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Так, за його словами, Шварценеггер після медичного втручання сказав "Я повернувся", посилаючись на один із найвідоміших епізодів у світовому кіно за його участю. Зауважимо, що у фільмі "Термінатор 2" його герой прощався зі світом словами "Я повернусь".

Крім того, Кетчелл оприлюднив деталі операції.

У 1997 році йому змінювали клапан на серці, але він не може працювати постійно, відтак віджив своє. Тому актор вирішив замінити його на менш інвазивний клапан катетера. Увесь цей час поряд з ним перебувала команда, що здійснює операції на відкритому серці, але не поспішайте хвилюватися. Вони часто бувають у таких ситуаціях, аби підстрахувати, якщо щось піде не так,

– зауважив речник.

Водночас він додав, що у підсумку все пройшло успішно та пульмонічний клапан було замінено.

"Наразі триває період реабілітації та його стан є стабільний", – резюмував Кетчелл.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Арнольд Шварценеггер переніс термінову операцію на відкритому серці.