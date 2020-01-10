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      Поверталася від доньки: що відомо про загиблу в авіакатастрофі під Тегераном Ольгу Кобюк – фото

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      Ольга Кобюк / колаж 24 каналу

      Ольга Кобюк була однією з 2-х пасажирок рейсу PS 752 "Міжнародних українських авіаліній", що розбився під Тегераном вранці 8 січня. Жінка гостювала в Ірані у своєї доньки, яка вийшла там заміж та проживає із чоловіком і маленькою дитиною.

      61-річна Ольга Кобюк мешкала у Києві, але часто навідувалася до батьків у Тетіївський район. До свого переїзду до столиці вона проживала там з батьками з 1975 року. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці глава Тетіївської територіальної громади Руслан Майструк.

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      Ольга зі своїми батьками переїхала до Горошкова ще у 1975 році і її батьки до кінця свого життя проживали у селі. Ольга часто навідувала рідних, адже сама переїхала до Києва. Тим фатальним рейсом Ольга поверталася в Україну від своєї доньки, яка вийшла заміж і переїхала до Ірану,
      – зазначив він.

      Чоловік також додав: майже пів року тому в Ольги померла мама.

      На сторінці жінки в соцмережах зазначено, що вона навчалась у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.


      Ольга Кобюк/ фото з соцмереж


      Донька Ольги Кобюк з чоловіком та дитиною/ фото з соцмереж

      Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
      На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.


      Загиблі в катастрофі українці/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Іран Жертви Авіакатастрофа МАУ в Ірані
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