Поверталася від доньки: що відомо про загиблу в авіакатастрофі під Тегераном Ольгу Кобюк – фото

Ольга Кобюк була однією з 2-х пасажирок рейсу PS 752 "Міжнародних українських авіаліній", що розбився під Тегераном вранці 8 січня. Жінка гостювала в Ірані у своєї доньки, яка вийшла там заміж та проживає із чоловіком і маленькою дитиною.

61-річна Ольга Кобюк мешкала у Києві, але часто навідувалася до батьків у Тетіївський район. До свого переїзду до столиці вона проживала там з батьками з 1975 року. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці глава Тетіївської територіальної громади Руслан Майструк.

Дивіться також: Катастрофа літака МАУ: зворушливі історії пасажирів Boeing-737 з фото

Ольга зі своїми батьками переїхала до Горошкова ще у 1975 році і її батьки до кінця свого життя проживали у селі. Ольга часто навідувала рідних, адже сама переїхала до Києва. Тим фатальним рейсом Ольга поверталася в Україну від своєї доньки, яка вийшла заміж і переїхала до Ірану,

– зазначив він.

Чоловік також додав: майже пів року тому в Ольги померла мама.

На сторінці жінки в соцмережах зазначено, що вона навчалась у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.



Ольга Кобюк/ фото з соцмереж



Донька Ольги Кобюк з чоловіком та дитиною/ фото з соцмереж

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.



Загиблі в катастрофі українці/ інфографіка 24 каналу