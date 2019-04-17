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      Повертають рідний дім: як воїни полку "Азов" боронять позиції поблизу окупованої Горлівки

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      Обстріли на передовій не припиняються. Традиційно неспокійно й на Горлівському напрямку. Частину цих позицій контролюють воїни полку "Азов", які не дають терористам приводу розслабитися.

      Поблизу окупованої Горлівки бої не закінчуються ніколи, можуть лише трохи вщухнути. Зараз там вже не перший день там йдуть дощі – погода не надто підходить для війни, та повністю її вгамувати не може. Ворог періодично активізується.

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      За словами військових, ворог часто використовує важкі кулемети або ж стріляє з гранатомета.

      При найменшому прояві ворожих дій ми використовуємо тепловізор – найкраще, що є. Дистанція, яку він може відбивати, дуже велика,
      – розповів боєць "Соло".

      Диверсійно-розвідувальні групи противника неодноразово намагались підійти ближче, проте щоразу розбивалися об українських захисників.

      Іноді бойовики стріляють й з важчого озброєння, наприклад з гармати БМП-1. Але за це доводиться платити – як от днями, коли їх бронемашину виявили.

      Війна на Донбасі
      Українські військові виявили бронемашину ворога

      Серед воїнів полку "Азов" багато молоді та багато місцевих з окупованого Донецька. Один з таких розповів, що буде битись, поки не звільнить рідне місто. На війні він зустрів чимало побратимів з фанатського руху, навіть донецького.

      Коли в Донецьк прийшли озброєні люди, я зрозумів, що пора й мені брати в руки зброю. Щоб позбутися всієї нечисті, яка прийшла до мене додому,
      – наголосив військовий "Бо".

      Мотивація воїнів, у яких Москва забрала дім та спокійне життя на рідній землі, напевно, найвища. Усі як один кажуть, що воюватимуть з агресором до самого кордону й нищитимуть окупанта з особливою люттю.

      blog_ava
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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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