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      Повертаються податкові "схеми Клименка"? Про що говорить неймовірний сплеск активності

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      Податки / suddya.com.ua

      Не встиг суд розглянути справу проти колишніх податківців часів Олександра Клименка, як до струнких лав нових чиновників знову почав пробиратися схематоз.

      У будь-якому випадку, про це заявляють представники бізнесу, які скаржаться на "наполегливі поради" з боку податкової попрацювати з "правильними компаніями".

      Що ж відбувається? Починаючи з другої половини 2019 року, згідно з даними єдиного державного реєстратора, в деяких регіонах різко зросла економічна активність. Масово почали реєструватися нові підприємства, які демонструють колосальні обіги і широку різноспрямованість свого бізнесу.

      Паралельно з цим Верховна Рада скасувала кримінальну статтю за фіктивне підприємництво. І, як бачимо, за останні 3 місяці зареєстровано понад 20 тис. нових підприємств, із них більше – 7 тис. платники ПДВ. Здавалося б, є привід для оптимізму, але детальніший аналіз говорить про зворотне.

      Так, тільки в Запорізькій області за останні 2 місяці зареєстровано 400 компаній-платників ПДВ, обіг яких за серпень перевищив 2,6 млрд грн. У якийсь неймовірний спосіб цей сплеск активності збігся з призначенням нового керівника регіонального управління Державної податкової служби.

      Саме він з огляду на свої обов'язки повинен здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати платежів до бюджету. Саме ці два питання мали б викликати увагу податківців, як на центральному, так і на регіональному рівнях.

      Повинні були, але не викликали. І причини криються в тому, що поява цих суб'єктів – це не випадковість, а, найімовірніше, вертикально інтегрована схема з переведення в готівку та мінімізації платежів, контрольована як у регіоні, так і в центрі. У будь-якому разі, саме так це виглядає. Ця діяльність знаходить все масштабніший і системніший характер, основним індикатором чого є невиконання дохідної частини бюджету.

      За попередніми оцінками фахівців, недонадходження податків у вересні тільки за лінією податкової може досягати від 3 до 5 млрд грн, а за результатами року – перевищити 30 млрд.

      Підсумовуючи, хочеться застерегти бізнес від роботи з нав'язаними їм "правильними" контрагентами, а податківцям нагадати про хворобливий досвід їхніх колег. Ідея ексміністра доходів і зборів України Олександра Клименка створити "податкові майданчики" для відмивання і мінімізації також здавалась надійною та ідеальною. Й тодішні податківці також обіцяли бізнесу, що "все під контролем". Але тепер і старі податківці виявилися під слідством, і бізнесу довелося "розсьорбувати" за махінації.

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      Теги: Податки Бізнес Олександр Клименко
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