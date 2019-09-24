Повертаються податкові "схеми Клименка"? Про що говорить неймовірний сплеск активності
Не встиг суд розглянути справу проти колишніх податківців часів Олександра Клименка, як до струнких лав нових чиновників знову почав пробиратися схематоз.
У будь-якому випадку, про це заявляють представники бізнесу, які скаржаться на "наполегливі поради" з боку податкової попрацювати з "правильними компаніями".
Що ж відбувається? Починаючи з другої половини 2019 року, згідно з даними єдиного державного реєстратора, в деяких регіонах різко зросла економічна активність. Масово почали реєструватися нові підприємства, які демонструють колосальні обіги і широку різноспрямованість свого бізнесу.
Паралельно з цим Верховна Рада скасувала кримінальну статтю за фіктивне підприємництво. І, як бачимо, за останні 3 місяці зареєстровано понад 20 тис. нових підприємств, із них більше – 7 тис. платники ПДВ. Здавалося б, є привід для оптимізму, але детальніший аналіз говорить про зворотне.
Так, тільки в Запорізькій області за останні 2 місяці зареєстровано 400 компаній-платників ПДВ, обіг яких за серпень перевищив 2,6 млрд грн. У якийсь неймовірний спосіб цей сплеск активності збігся з призначенням нового керівника регіонального управління Державної податкової служби.
Саме він з огляду на свої обов'язки повинен здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати платежів до бюджету. Саме ці два питання мали б викликати увагу податківців, як на центральному, так і на регіональному рівнях.
Повинні були, але не викликали. І причини криються в тому, що поява цих суб'єктів – це не випадковість, а, найімовірніше, вертикально інтегрована схема з переведення в готівку та мінімізації платежів, контрольована як у регіоні, так і в центрі. У будь-якому разі, саме так це виглядає. Ця діяльність знаходить все масштабніший і системніший характер, основним індикатором чого є невиконання дохідної частини бюджету.
За попередніми оцінками фахівців, недонадходження податків у вересні тільки за лінією податкової може досягати від 3 до 5 млрд грн, а за результатами року – перевищити 30 млрд.
Підсумовуючи, хочеться застерегти бізнес від роботи з нав'язаними їм "правильними" контрагентами, а податківцям нагадати про хворобливий досвід їхніх колег. Ідея ексміністра доходів і зборів України Олександра Клименка створити "податкові майданчики" для відмивання і мінімізації також здавалась надійною та ідеальною. Й тодішні податківці також обіцяли бізнесу, що "все під контролем". Але тепер і старі податківці виявилися під слідством, і бізнесу довелося "розсьорбувати" за махінації.