Про цей інцидент повідомили 8 жовтня. Згодом прибули правоохоронці, з якими поспілкувалася матір заявниці.

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Не вперше поводилась неадекватно

54-річна жінка розповіла, що її 31-річна донька вже давно страждає від наркотичної залежності. Також додала, що раніше жінка вже не раз неадекватно поводилася після вживання заборонених речовин.

Зокрема, вона нібито агресивно поводилася – кричала та погрожувала розправою. Мовляв, до поліції звернулася теж під "кайфом". Коли правоохоронці почали складати протокол, вилучили у зловмисниці наркотичну речовину "солі". Тепер їй загрожує до 3 років в'язниці.

Інший інцидент нещодавно

У Києві чоловік звернувся до поліції через зникнення його телефону. На виклик одразу прибули патрульні. Проте після цього затримали самого заявника.

Річ у тім, що чоловік сильно нервував і поводився підозріло. Коли його почали обшукувати, виявили білий порошок, багато зіп-пакетів, а також ізострічку.