Загиблого звали Олексієм Стрижаком. Сумну звістку про його смерть на фронті повідомили у його рідному місті Зеленодольську на Дніпропетровщині.

Ще одна втрата На полігоні в зоні ООС трагічно загинув 24-річний військовий з Львівщини

Що відомо про загиблого військового

Олексієві було лише 39 років. Він загинув у зоні Операції об'єднаних сил, захищаючи Україну. Військовий був із Криворізького району Дніпропетровської області.

Де саме він загинув та за яких обставин, інформації наразі немає.

24 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Прощатимуться із загиблим 2 жовтня об 11:30 на площі біля Палацу культури "Ювілейний".

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