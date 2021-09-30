Повідомили ім'я загиблого на Донбасі військового
30 вересня 2021 , 20:35Читать новость на русском
На Донбасі 30 вересня загинув військовий із Дніпропетровщини. Він отримав поранення несумісні із життям.
Загиблого звали Олексієм Стрижаком. Сумну звістку про його смерть на фронті повідомили у його рідному місті Зеленодольську на Дніпропетровщині.
Ще одна втрата На полігоні в зоні ООС трагічно загинув 24-річний військовий з Львівщини
Що відомо про загиблого військового
Олексієві було лише 39 років. Він загинув у зоні Операції об'єднаних сил, захищаючи Україну. Військовий був із Криворізького району Дніпропетровської області.
Де саме він загинув та за яких обставин, інформації наразі немає.24 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Прощатимуться із загиблим 2 жовтня об 11:30 на площі біля Палацу культури "Ювілейний".
Ситуація на Донбасі 30 вересня: головне
- 30 вересня трагічна звістка прийшла на Львівщину: на полігоні в зоні ООС 30 вересня трагічно загинув 24-річний військовий з Львівщини Роман Олекса.
- Від початку цієї доби окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню.
- Двічі ворог використав заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
- СБУ на лінії розмежування виявила диверсантів. На Донеччині та Луганщині вони облаштували два схрони, де був велетенський арсенал.