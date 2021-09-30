Повідомили ім'я загиблого на Донбасі військового

30 вересня 2021 , 20:35
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Джерело:

Зеленодольська міська територіальна громада

На Донбасі 30 вересня загинув військовий із Дніпропетровщини. Він отримав поранення несумісні із життям.

Загиблого звали Олексієм Стрижаком. Сумну звістку про його смерть на фронті повідомили у його рідному місті Зеленодольську на Дніпропетровщині. 

Ще одна втрата На полігоні в зоні ООС трагічно загинув 24-річний військовий з Львівщини

Що відомо про загиблого військового

Олексієві було лише 39 років. Він загинув у зоні Операції об'єднаних сил, захищаючи Україну. Військовий був із Криворізького району Дніпропетровської області. 

Де саме він загинув та за яких обставин, інформації наразі немає. 

24 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять! 

Прощатимуться із загиблим 2 жовтня об 11:30 на площі біля Палацу культури "Ювілейний".

Ситуація на Донбасі 30 вересня: головне

  • 30 вересня трагічна звістка прийшла на Львівщину: на полігоні в зоні ООС 30 вересня трагічно загинув 24-річний військовий з Львівщини Роман Олекса.
  • Від початку цієї доби окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню.
  • Двічі ворог використав заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
  • СБУ на лінії розмежування виявила диверсантів. На Донеччині та Луганщині вони облаштували два схрони, де був велетенський арсенал.
Автор: Вероніка Климська