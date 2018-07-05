Повідомлення про закладені у Львові вибухівки виявилося "жартом": поліція нічого не знайшла
У Львові 5 липня правоохоронці перевірили повідомлення про замінування будівель за 15 адресами. Вибухонебезпечних чи підозрілих предметів виявлено не було.
Про це повідомляє прес-служба поліції Львівщини.
24 канал повідомляв, що 5 липня у Львові до поліції надійшло повідомлення про замінування приміщень за 15 адресами у Львові, а саме на вулицях: Зеленій, Замарстинівській, Промисловій, Шевченка, Науковій, Богдана Хмельницького, Роксоляни, Кониського, Хуторівка, Олени Степанівни та Героїв УПА.
Читайте також: Студент "замінував" університет, щоб не йти на пари
За вказаними у повідомленні адресами працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та працівники інших служб, які не виявили вибухонебезпечних чи підозрілих предметів.
Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.