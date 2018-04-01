16:33
1 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
12°C 5°C
  • понеділок
    7°C 3°C
  • вівторок
    10°C 2°C
  • середа
    15°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від
Вєсті Кремля
19:27, 31 березня
Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
Вєсті.UA
19:06, 31 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Повінь в Україні: Дунай затопить половину Вилково та частину порту в Рені

471 Читать новость на русском
Вилкове може затопити
Вилкове може затопити

На річці Дунай очікується різкий підйом рівня води через проходження хвилі весняного водопілля та посилення вітру. Відтак частина Вилково та морський торгівельний порт у Рені можуть бути затоплені.

За даними Українського гідрометцентру, вдень 1 квітня на українській ділянці Дунаю у створі гідропоста Вилкове рівень води може досягнути небезпечної позначки 185 см над нулем поста, при якій підтоплюється 50% Вилкове. Станом на ранок 1 квітня вода досягла позначки у 182 см. 30 березня вона була на позначці 160 см. Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Читайте також: Прогноз погоди на 2 квітня: Україну заллють дощі та мокрий сніг

Окрім того, 3-5 квітня на українській ділянці Дунаю очікується подальше підвищення рівнів води з досягненням небезпечної позначки 535 см над нулем поста, при якій починається підтоплення причалів № 1-5 Ренійського морського торгівельного порту.

Теги: Новини України Негода в Україні Погода ДСНС Стихійні лиха Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Украина должна предложить миру свой iPhone
сьогодні, 16:00 Украина должна предложить миру свой iPhone
Максим Єфімов 2238
Лотерея для автопорушників, або Європейці, ви серйозно?!
сьогодні, 13:38 Лотерея для автопорушників, або Європейці, ви серйозно?!
Борис Немировський 1028
Визия будущего: нам нужны совсем иные знания, чем были раньше
сьогодні, 12:03 Визия будущего: нам нужны совсем иные знания, чем были раньше
Володимир Співаковський 771
Як святкують Великдень у країнах світу: традиції та їжа
сьогодні, 11:01 Як святкують Великдень у країнах світу: традиції та їжа
Ірина Лаб'як 1016
1 квітня – історія Дня дурнів: дівчата керували чоловіками, а народ обманював короля
сьогодні, 10:01 1 квітня – історія Дня дурнів: дівчата керували чоловіками, а народ обманював короля
Анастасія Ковач-Петрушенко 644
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук