Повінь в Україні: Дунай затопить половину Вилково та частину порту в Рені

На річці Дунай очікується різкий підйом рівня води через проходження хвилі весняного водопілля та посилення вітру. Відтак частина Вилково та морський торгівельний порт у Рені можуть бути затоплені.

За даними Українського гідрометцентру, вдень 1 квітня на українській ділянці Дунаю у створі гідропоста Вилкове рівень води може досягнути небезпечної позначки 185 см над нулем поста, при якій підтоплюється 50% Вилкове. Станом на ранок 1 квітня вода досягла позначки у 182 см. 30 березня вона була на позначці 160 см. Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

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Окрім того, 3-5 квітня на українській ділянці Дунаю очікується подальше підвищення рівнів води з досягненням небезпечної позначки 535 см над нулем поста, при якій починається підтоплення причалів № 1-5 Ренійського морського торгівельного порту.