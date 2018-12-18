01:39
19 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворе дитинство Поклонської. Путін сів на дно
      Вєсті Кремля
      21:33, 18 грудня
      Вєсті.UA: Об'єднання Яценюка з Вакарчуком. Шуфрич зірвав Медведчука
      Вєсті.UA
      20:20, 18 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Повірили у свій ж фейк про український наступ: окупанти стягують техніку до кордонів

      263 Читать новость на русском

      Ворог не припиняє обстрілів і стягує важку техніку до лінії розмежування, бо нібито Україна готує наступ. Терористи навіть дату вже придумали – 24 грудня.

      Просто серед білого дня над позиціями української армії біля Авдіївки, літали ворожі безпілотники.

      Читайте також: Окупанти змінили тактику: як російські найманці провокують наших захисників

      Але легкої прогулянки наші армійці йому не дали. Коли бойовики зрозуміли, що можуть втратити свій дрон, відкрили вогонь, почалася перестрілка.

      Війна на Донбасі
      Фото з фронту

      Українські оборонці кажуть, якщо з'явився ворожий безпілотник, це майже завжди означає, що незабаром буде обстріл.

      Тільки з'являються безпілотники, потім частенько прилітають до нас й підствольні гранатомети і мінами пробують кидати,
      – розповів військовослужбовець ЗСУ Микола.

      Останнім часом, за словами українських армійців, ворог значно активізувався. Обстріли почастішали, а калібри збільшились. Що спричинило активність ворога, українські солдати можуть лише здогадуватись.

      Вони ж там щось собі накрутили, що у нас наступ якийсь повинен бути. Може через це,
      – припустив військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

      Горе-розвідка окупантів минулого тижня заявляла, що Збройні сили України підуть у наступ 14 грудня. Коли цього не сталося, призначили нову дату – 24 грудня. Окупанти взялися серйозно укріплюватися та стягувати техніку.

      Тим часом, бійці української армії, коли чують заяви про нібито наступ, лише посміхаються. Але якщо буде команда - тут всі готові повернути українську землю.

      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Україна – Росія Новини України Війна на Донбасі Зброя
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 18 грудня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 18 грудня: поділ ДФС і що чекає на храми УПЦ МП
      18 грудня , 22:05 Головні новини 18 грудня: поділ ДФС і що чекає на храми УПЦ МП
      3623
      Як екс-нардеп Червоненко поширює російські фейки
      18 грудня , 22:00 Як екс-нардеп Червоненко поширює російські фейки
      Дмитро Снєгирьов 1745
      Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      14 грудня , 09:59 Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      Топ різдвяних фільмів, які піднімуть настрій
      18 грудня , 20:40 Топ різдвяних фільмів, які піднімуть настрій
      52727
      Ветеран-дизайнер про тваринний страх, міфи і користь губки для взуття
      18 грудня , 20:00 Ветеран-дизайнер про тваринний страх, міфи і користь губки для взуття
      Євгенія Мазур 418
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Головні новини 28 січня: протести у Росії, перемога збірної України з біатлону та вбивство чиновника
       29 січня , 08:16
      Шевченко пояснив, чому пішов у політику
      1 серпня 2012 , 23:27
      В Україні розпочались продажі купе-кросовера Audi Q8
       31 серпня , 17:31
      Головні новини футболу 12 жовтня: Україна U-21 здолала Шотландію, Хорватія розійшлася миром із Англією у Лізі націй
       13 жовтня , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук