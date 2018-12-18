Повірили у свій ж фейк про український наступ: окупанти стягують техніку до кордонів
Ворог не припиняє обстрілів і стягує важку техніку до лінії розмежування, бо нібито Україна готує наступ. Терористи навіть дату вже придумали – 24 грудня.
Просто серед білого дня над позиціями української армії біля Авдіївки, літали ворожі безпілотники.
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Але легкої прогулянки наші армійці йому не дали. Коли бойовики зрозуміли, що можуть втратити свій дрон, відкрили вогонь, почалася перестрілка.
Фото з фронту
Українські оборонці кажуть, якщо з'явився ворожий безпілотник, це майже завжди означає, що незабаром буде обстріл.
Тільки з'являються безпілотники, потім частенько прилітають до нас й підствольні гранатомети і мінами пробують кидати,
– розповів військовослужбовець ЗСУ Микола.
Останнім часом, за словами українських армійців, ворог значно активізувався. Обстріли почастішали, а калібри збільшились. Що спричинило активність ворога, українські солдати можуть лише здогадуватись.
Вони ж там щось собі накрутили, що у нас наступ якийсь повинен бути. Може через це,
– припустив військовослужбовець ЗСУ Дмитро.
Горе-розвідка окупантів минулого тижня заявляла, що Збройні сили України підуть у наступ 14 грудня. Коли цього не сталося, призначили нову дату – 24 грудня. Окупанти взялися серйозно укріплюватися та стягувати техніку.
Тим часом, бійці української армії, коли чують заяви про нібито наступ, лише посміхаються. Але якщо буде команда - тут всі готові повернути українську землю.