Повірили у свій ж фейк про український наступ: окупанти стягують техніку до кордонів

Ворог не припиняє обстрілів і стягує важку техніку до лінії розмежування, бо нібито Україна готує наступ. Терористи навіть дату вже придумали – 24 грудня.

Просто серед білого дня над позиціями української армії біля Авдіївки, літали ворожі безпілотники.

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Але легкої прогулянки наші армійці йому не дали. Коли бойовики зрозуміли, що можуть втратити свій дрон, відкрили вогонь, почалася перестрілка.



Фото з фронту

Українські оборонці кажуть, якщо з'явився ворожий безпілотник, це майже завжди означає, що незабаром буде обстріл.

Тільки з'являються безпілотники, потім частенько прилітають до нас й підствольні гранатомети і мінами пробують кидати,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Микола.

Останнім часом, за словами українських армійців, ворог значно активізувався. Обстріли почастішали, а калібри збільшились. Що спричинило активність ворога, українські солдати можуть лише здогадуватись.

Вони ж там щось собі накрутили, що у нас наступ якийсь повинен бути. Може через це,

– припустив військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

Горе-розвідка окупантів минулого тижня заявляла, що Збройні сили України підуть у наступ 14 грудня. Коли цього не сталося, призначили нову дату – 24 грудня. Окупанти взялися серйозно укріплюватися та стягувати техніку.

Тим часом, бійці української армії, коли чують заяви про нібито наступ, лише посміхаються. Але якщо буде команда - тут всі готові повернути українську землю.