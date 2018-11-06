Повітряні гімнасти влаштували благодійний концерт у Харкові: яскраві фото та відео

Харківські гімнасти збирали кошти для того, щоб допомогти онкохворим дітям та створити у Києві в Національному інституті раку палату трансплантації кісткового мозку.

Долучився до доброї справи й найвідоміший український дует: Катя Бусканадзе та Микита Бичков. За останній рік вони підкорили глядачів шоу талантів на кількох континентах.

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Катю та Микиту світ знає завдяки номеру "Політ уві сні", який вони представили на американському телешоу Little Big Shots. На концерті у Харкові вони виступили в образах бешкетного Пітера Пена та тендітної Венді. Цей номер найвідоміших українських гімнастів уже підкорив Італію, а в Україні його бачать вперше. Тиждень тому вони повернулися зі змагань у Парижі. Там харківський дует дійшов до другого туру дорослого шоу талантів. Днями мають летіти в Італію на нові змагання.



Учасники благодійного концерту



Катя Бусканадзе та Микита Бичков, "Політ у сні"



Благодійний концерт у Харкові



Учні харківської циркової студії

Концерт має допомогти створити палату для трансплантації кісткового мозку в Національному інституті раку. Вагомий внесок у цю справу зробили усі учні харківської циркової студії, на ремонт і оснащення залишилося зібрати ще півмільйона гривень. Харківські гімнасти вже не вперше долучаються до благодійних справ. Своїми польотами діти вже двічі рятували життя своїх однолітків, які потребували негайного лікування.