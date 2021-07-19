Як розповів журналіст Костянтин Андріюк, інцидент стався на трасі поруч з курортним селом.

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Бійку "нічних метеликів" вдалося зафільмувати на камеру. На оприлюднених світлинах видно, як дві дівчини міцнішої статури атакують худорляву. Цікаво, що в хід пішли не тільки руки та ноги, але і сльозогінний газ.

Що ви знаєте про боротьбу за клієнта? Залучили сльозогінний газ і всі прийоми східних єдиноборств. Турок не міг повірити, наскільки потужно в Україні розвинена клієнтоорієнтованість,

– написав журналіст.

Бійка "нічних метеликів" на трасі під Одесою: дивіться відео

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