На українському курорті повії влаштували епічну бійку за клієнта-турка: відео

19 липня 2021 , 17:24
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Джерело:

фейсбук Костянтина Андріюка

На курорті Бурлача Балка, що під Одесою, 2 повії не поділили клієнта-турка. Словесна перепалка переросла в епічну бійку.

Як розповів журналіст Костянтин Андріюк, інцидент стався на трасі поруч з курортним селом.

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Бійку "нічних метеликів" вдалося зафільмувати на камеру. На оприлюднених світлинах видно, як дві дівчини міцнішої статури атакують худорляву. Цікаво, що в хід пішли не тільки руки та ноги, але і сльозогінний газ.

Що ви знаєте про боротьбу за клієнта? Залучили сльозогінний газ і всі прийоми східних єдиноборств. Турок не міг повірити, наскільки потужно в Україні розвинена клієнтоорієнтованість,
– написав журналіст.

Бійка "нічних метеликів" на трасі під Одесою: дивіться відео

Реакція соцмереж

  • "Спортивний боксерський закон каже, що завжди хороша мала повія програє хорошій великій повії".
  • "Яка милота... Могло ж і хлопцеві дістатися. Потрапив би під гарячу ногу".
  • "І куди тільки дивиться антимонопольний комітет".
  • "Така жара, дихати нема чим. А вони нівроку, спортивні панянки".
  • "Ось що буває, коли пропозиція перевищує попит".
Автор: Олег Терещенко