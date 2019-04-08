Закриття справи про смертельне ДТП за участю п'яного мажора: суддя отримує 140 тисяч щомісяця

На українських дорогах гине більше людей ніж на війні.Значна частина невинних жертв є наслідком дії алкоголю чи наркотиків. За керування у стані сп’яніння передбачено сувору відповідальність. Але доволі часто ми чуємо, що черговий мажор після п’яного ДТП уник будь-якого покарання. Завдяки суддям багато з тих, хто дозволяє собі сідати п’яними за кермо, відчувають свою повну безкарність.

Смертельна ДТП: декілька суддів затягували строки і виправдовували винуватця

16 лютого на Столичному Шосе у Києві BMW Х5 на шаленній швидкості влетів у Lanos. Від удару Lanos спалахнув і 28-річна пасажирка згоріла заживо. У неї залишилась 8-річна дочка. Вбитий горем батько ніяк не міг сказати донечці, що мами більше немає. Водій BMW з місця пригоди утік і навіть не викликав лікарів. Лише через декілька годин він добровільно прийшов до поліції з адвокатами.

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Цим водієм виявився 20-тирічний Микита Слободський і його дійсно можна назвати мажором. Він є сином відомого бізнесмена Ігоря Слободського. За даними журналістів у нього є приблизно 30 компаній у великому молочному бізнесі, у страховій та банківській сферах. А в одній компанії він є співзасновником разом з сином Миколи Азарова.



Lanos спалахнув і 28-річна пасажирка згоріла заживо

Має він і зв’язки з чинною владою. Зокрема, на суді адвокати заявили, що Микиту Слободського готові взяти на поруки аж троє нардепів від "Блоку Петра Порошенка": Макар'ян Давид, Велікін Олег та Сольвар Руслан. До речі, саме батько приїжджав на місце ДТП і забрав сина додому, не дочекавшись поліції.

Сам Микита вчиться в Університетському коледжі Лондона, який входить до трійки найпрестижніших англійських навчальних закладів. Паралельно з навчанням займається фармацевтичним бізнесом. А ще полюбляє дорогі автомобілі та їздити за кермом напідпитку. Незважаючи на юний вік, лише за останні 2 роки Микиту Слободського вже двічі ловили за кермуванням у стані алкогольного сп’яніння. Але до трагічної ДТП він не поніс жодної відповідальності і спокійно сідав за кермо, будучи впевненим у своїй безкарності. І все це завдяки саме суддям.



Микита Слободський

Першого разу його спіймали п’яним 27 серпня 2016 року. Вже через 4 дні протокол був направлений до Печерського суду, де потрапив до судді Христини Тарасюк. У неї протокол пролежав понад 3 місяці. Лише 5 грудня вона розглянула справу, встановила, що Слободський таки їхав п’яним за кермом і... закрила справу. Бо минули строки, які вона сама ж успішно затягнула.



Суддя Христина Тарасюк

До речі, це суддя, яка санкціонувала обшук у активіста Автомайдану за те, що він сфотографував голову Голосіївського суду Первушину на незадекларованому автомобілі. А ще її чоловіком є відомий суддя Віктор Кицюк, який у часи Майдану забирав права у майданівців за участь у акціях протестів.

У березні 2018 року Слободського знову ловлять у стані сп’яніння. Цього разу справа потрапляє у Шевченківський суд до судді Щебуняєвої. Вона вкладається в строк і 20 червня виносить рішення – накласти на водія штраф у розмірі 10 200 гривень та позбавити його прав керування на 1 рік. Тобто якби це рішення вступило в силу і у Слободського реально забрали права, то трагедії не було б. Але у тому і суть, що рішення не вступило у силу і мажор цілком законно продовжував сідати за кермо.

Це право він зберіг завдяки оскарженню рішення Шевченківського суду до Київського апеляційного суду. Зазвичай у апеляційному суді справа розглядається за 2-3 засідання. Але суддя Людмила Кепкал 8 місяців тягнула справу і провела аж 13 засідань. Лише 21 березня, тобто уже після смертельного ДТП, суддя нарешті винесла остаточне рішення, що Слободський таки винен. Тому права у мажора нарешті заберуть. Але вже пізно. Поки суд "думав" він встиг вбити молоду матір.



Слободський у залі суду



Суддя Людмила Кепкал

Очевидно, що таке цинічне затягування справи відбулось не просто так. До речі, суддя Кепкал вже успішно пройшла перевірку у Вищій кваліфікаційній комісії, яка підтвердила її доброчесність. Завдяки цьому суддя отримує понад 140 000 гривень щомісячної зарплати і вже не переживає про будь-яку відповідальність.

"Повірив" у байки: відомий суддя Владислав Лисенко виправдав п'яницю

Згадаю ще один яскравий приклад. У серпні минулого року журналістка 24 каналу стала свідком як у Чайках під Києвом Range Rover влетів у дерево та паркан. З автомобіля виповзло троє чоловіків, які ледве стояли на ногах. Лише дивом ніхто не постраждав. За інформацією свідків, за кермом був ось цей колоритний персонаж – бізнесмен з Луганська. Спершу взяти вину на себе намагався його товариш. Але він теж був п’яний як чіп.



Бізнесмен з Луганська, який ймовірно був за кермом

А через 40 хвилин на очах у свідків приїхала дружина водія на червоному Range і впевнено заявила, що саме вона була за кермом автомобіля її чоловіка. Поліцейські, звісно, відкинули цю абсурдну версію і склали протокол на водія. Ще тоді він заявив, що суд все вирішить. І щоб ви не сумнівались – вирішив.

Києво-Святошинський суд відкинув факти встановлені поліцейськими та повірив, що за кермом була саме дружина власника Range Rover. Просто одразу після ДТП вона поїхала додому, а потім повернулась. Ну а чого – цілком правдоподібна версія. Може вона борщ на плиті забула чи макіяж зіпсувався, тому їй терміново додому треба було!

До речі, суддя який виправдав п’яницю, – доволі відомий. Це Владислав Лисенко. У часи Майдану він позбавив прав понад 10 учасників поїздки до Межигір’я Януковича. За це його навіть судили, і йому загрожувало до 8 років тюрми. Але суд повністю виправдав колегу. Не покарала його і Вища рада правосуддя. Вона встановила купу порушень судді, але закрила справу бо… закінчились строки. Тепер суддя Лисенко готується до перевірки у Кваліфікаційній комісії, яка має відбутись уже у квітні. І у нього усі шанси успішно пройти цю перевірку.



Суддя Владислав Лисенко

Ви запитаєте: а як можна покарати цих суддів? Це ж очевидні порушення, які мають страшні наслідки у вигляді смертей, калітцтв, знищення майна. Окрім того, це набільш корупційні справи. Не є секретом, що судді затягують чи підтримують неймовірні версії п’яниць не просто так. За таке реально потрібно звільняти, і закон це дозволяє! Але мені невідомі такі приклади. Зате широко відомий інший приклад.

Кумівство і безкарність: Максим Тітов може стати суддею Верховного Суду

Зовсім скоро Президент має підписати Указ про призначення суддею Верховного Суду Максима Тітова. Це суддя, який засуджував водіїв за поїздку до Межигір’я Януковича. А ще він син члена Вищої кваліфікаційної комісії та кума Сергія Ківалова. Невинних майданівців він засуджував, а спійманих за керуванням у стані сп’яніння – ні.



Суддя Максим Тітов

Лише за останні 2 роки Тітов звільнив від покарання 21 водія, яких поліція спіймала п’яними за кермом. У всіх випадках суддя встановлював, що водії винні, але закривав справи у зв’язку із закінченням строків. За законом, водія можна покарати лише протягом 3 місяців з моменту порушення. І саме цим користуються нечисті на руку порушники та судді. У Тітова усі ці справи вчасно зайшли до суду, і саме суддя затягнув їх розгляд так, щоб ці 3 місяці минули.

Є взагалі шокуючий приклад. Водій збив дівчину-пішохода. Навіть не зупинився і намагався втекти. Але, будучи напідпитку, не справився з керуванням і врізався у стіну будинку. Дивом не постраждали люди, які проходили поруч. Так от, Тітов встановив, що водій винен і був п’яним, але закрив справу за спливом строку. Громадська рада вважає це однозначним проявом недоброчесності, але Вища рада правосуддя не побачила жодних проблем і внесла подання на Тітова.

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А тепер Президент своїм Указом про призначення Тітова суддею Верховного Суду дасть потужний сигнал, що п’яні за кермом завжди можуть розраховувати на суддів. А судді, які покривають потенційних вбивць, не лише не будуть покарані, але й можуть піти на підвищення. Ось така судова реформа від Петра Порошенка.