Повний Місяць у жовтні 2018 року можна буде спостерігати у середу, 24 жовтня о 19 годині 45 хвилин. Місяць буде перебувати у сузір'ї Овна. Повний Місяць завжди є найбільш небезпечним, через сильний енергетичний дисонанс з енергією стихії Вогню. Як вплине повний Місяць на ваше життя та що не можна робити у цей день – читайте у матеріалі.

Астрологи часто говорять про магічні властивості такого явища. Повний Місяць – це фаза, коли він освітлений на 100%. Це дуже впливовий час на людину та її стан. Під впливом повного Місяця люди стають імпульсивними, а під під впливом Овна дратівливість лише посилиться.

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Енергія в повний Місяць на піку, люди дуже енергетично наповнені. Також люди можуть помічати скачки тиску, загострення старих хвороб. У цей день може різко змінюватися настрій, емоційний фон нестабільний.

Що не можна робити у повний Місяць у жовтні:

1. Варто уникати критики. Не робити зауваження людям, які критично на них реагують. Якщо хочеться дати якусь пораду, то краще це зробити тоді, коли вас про це попросять. Критику на вашу адресу, варто сприймати тверезо і об’єктивно.



Що не можна робити у повний місяць 2018: поради

2. У повний Місяць не можна давати і брати в борг, робити покупки. Важливо бути обережними, не приймати рішення та поспішних висновків.

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3. Не наражайтеся на конфлікти. У цей день люди постараються відстояти свою думку будь-яким способом, адже не захочуть здатися слабкими і безпорадними. Кожен захоче показати оточуючим свою правоту та незалежність. Бажано не не взаємодіяти з конфліктними людьми і не піддаватися на їхні провокації.

4. У повний Місяць не можна лінуватися. Краще зробити усі справи, які ви запланували.



У повний місяць 24 жовтня бажано уникати конфліктів, ліні та стресу

5. Уникайте стресів. Якщо хтось із вашого оточення виведе вас із ладу, обмежте кількість часу проведення з цією людиною, або припиніть стосунки повністю.

6. Не плануйте у повний Місяць далекі подорожі. Різка зміна обстановки може погано вплинути на вашу енергетику.

Однак, у цей день можна дозволити собі багато сміятися, налаштувати себе на смішні історії і отримувати радість від маленьких дрібниць. Рекомендується робити все, що виходить. Це буде приносити нам задоволення та енергію.