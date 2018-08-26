Повний Місяць у серпні 2018: що очікує всіх знаків Зодіаку

Повний Місяць в серпні 2018 можна буде спостерігати 26 серпня. Місяць буде перебувати в сузір'ї Риб, таке поєднання вважається не дуже гармонійним і може стати причиною багатьох проблем, в тому числі фінансах і у стосунках. Який вплив матиме повний місяць на всі знаки Зодіаку – далі в матеріалі.

Коли відбудеться повний Місяць? Повний місяць відбудеться 26 серпня о 14:56 за київським часом. Повний Місяць у серпні в сузір'ї Риб означає, що цей період буде дуже емоційним і складним. Але разом з тим, цей період принесе зміни у стосунки і сім'ю, які покликані поліпшити ситуацію в особистому житті і вдома.

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Кілька днів до та після повного Місяця – небезпечний час, який може проявитися у шахрайстві, інтригах та аферах. Потрібно бути пильними і не погоджуватися на сумнівні справи. 27 серпня перестане бути ретроградним Марс, тому з 28 серпня можна буде почати підготовку до запуску нових справ і проектів.

Кожне повний Місяць несе з собою якісь зміни в наше життя. У цей період можна займатися творчістю, інноваціями, чимось новим і незвичайним.

Як повний Місяць у серпня вплине на кожен знак Зодіаку

Овен



Вплив повного Місяця в серпні на Овнів

Овнам повний Місяць принесе усвідомлення чогось важливого і можливість розібратися в своєму внутрішньому світі. Повний Місяць торкнеться теми таємниць і прихованих речей. Овни зможуть дізнатися багато важливого для себе, побачити наміри інших людей. В період впливу повного Місяця Овни можуть стати більш сентиментальними та чуйними.

Телець



Вплив повного Місяця в серпні на Тельців

Телець в період впливу повного Місяця побачить великі зміни, пов'язані з його оточенням, місцем в соціумі, планами, ідеями та цілями. Тельці потребуватимуть самовираження, свободи і і можливості бути собою. Також Тельці будуть сповнені нових ідей, але здійснити їх вони зможуть тільки в команді з іншими людьми.

Окірм того, для Тельців цей період досить сприятливих для нових починань, проходжень співбесід та пошуку нової роботи. Тельці зможуть знайти способи для реалізації своїх ідей, стануть більш натхненними і повними ентузіазму.

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Близнюки



Вплив повного Місяця в серпні на Близнюків

Повний Місяць для Близнюків – це період змін, пов'язаних з роботою. Люди цього знаку повинні присвятити максимум часу і сил своїм цілям. Однак поруч із успіхом на роботі, на представників цього знаку очікують великі проблеми в стосунках. Зокрема, мова йде про розрив стосунків або розлучення.

Рак



Вплив повного Місяця в серпні на Раків

Ракам повним Місяць принесе подорожі, враження та особистісний ріст. Представники знаку, які вже перебувають у відносинах, зможуть внести більше різноманітності і освіжити свої почуття. Самотні представники цього знаку Зодіаку зможуть зустріти свою любов у подорожі або поїздці.

Лев



Вплив повного Місяця в серпні на Левів

Повний місяць принесе Левам багато емоційних ситуацій, коли доведеться контролювати все, що ви говорите і робите. Період повного Місяця принесе вам зрушення у кар'єрі. Однак, в цей період потрібно бути уважним до своїх фінансів – не брати кредити та позики.

Діва



Вплив повного Місяця в серпні на Дів

Для Дів два тижні після повного Місяця будуть періодом роботи над відносинами. Саме стосунки з близькими людьми або коханою людиною вийдуть для вас на перший план. Ви зможете повністю поринути у світ любові і романтики. Самотні Діви можуть зустріти свого майбутнього чоловіка або дружину.

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Терези



Вплив повного Місяця в серпні на Терези

Для Терезів це буде період наведення порядку у своєму житті, думках, почуттях і емоціях. Ви будете розсудливими та зможете організувати своє життя. Це буде прекрасний час для генерального прибирання будинку і на робочому столі.

Скорпіон



Вплив повного Місяця в серпні на Скорпіонів

Скорпіон в період дії повного Місяця буде більш яскравим, зможе висловити свою індивідуальність. У житті багатьох Скорпіонів на перший план вийдуть особисті стосунки, романтика, пристрасть. Цей період сприятливий для будь-яких експериментів та нових починань – як у зовнішності, так і в роботі.

Стрілець



Вплив повного Місяця в серпні на Стільців

Повний Місяць принесе усім Стрільцям суттєві зміни у сфері дому та близьких людей. Стрільці будуть більш емоційними і чутливими в цей період, тож проводьте більше часу в домашній затишній атмосфері. А от від бурхливих компаній та далеких поїздок краще відмовитись.

Козеріг



Вплив повного Місяця в серпні на Козерогів

Для Козерогів період повного Місяця буде часом змін в спілкуванні з людьми та соціальному житті. Козероги стануть або більш товариськими та відкритими, тож очікуйте поповнення вашого дружнього кола. Самотні представники знаку налагодять своє особисте життя – період повного Місяця принесе вам багато романтики та пристрасті у нових стосунках.

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Водолій



Вплив повного Місяця в серпні на Водоліїв

Водолій в цей повного Місяця буде зайнятий вирішенням матеріальних проблем та грошових справ. Вам потрібно бути обережними з витратами, так як необдумані покупки можуть принести багато незручностей. Не беріть позик, не оформлюйте кредитів, а також не давайте в борг великі суми.

Риби



Вплив повного Місяця в серпні на Риб

Рибам повний Місяць у серпні 2018 принесе багато змін, пов'язаних з їх особистістю. Зміни іміджу підуть лише на користь, тож не бійтесь експериментувати. Багато Риб залучать у своє життя удачу і зустрінуть свою любов. Також цей період сприятливий для навчання та починань у сфері бізнесу.