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"Повний рот сіна та весь у піску": горе-мати залишила занедбане немовля на пляжі в Одесі

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На одеському пляжі горе-мати залишила занедбаного та хворого двомісячного сина
На одеському пляжі горе-мати залишила занедбаного та хворого двомісячного сина / фото з відкритих джерел

На пляжі в Одесі трапився інцидент, який, мабуть, надовго залишиться у пам'яті відпочивальників. Невідома жінка спочатку, ніби ляльку, тягала за собою занедбаного двомісячного сина, а потім залишила його чужим людям.

Про це інформує ТСН.

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Вона намагалася перелізти через паркан на пляжі, але зрозуміла, що з дитиною зробити це важко. Тоді вона його взяла під пахву і продовжила свої спроби. Звісно, така поведінка привернула увагу людей,
– розповіла одна із очевидець.

Вона зазначила, що дитина виглядала брудною та недоглянутою, у неї був повний рот соломи і все тіло у піску.

"Люди почали кричати: "Дівчино, що ви робите? Ви ж йому руку зломаєте!" А вона у відповідь: "Якщо він вам так потрібен, то забирайте!" , – пригадала свідок.

Вона також додала, що горе-мати навіть не озирнулася, залишивши сина і зникла у невідомому напрямку.

Небайдужі люди викликали швидку. Дитина зараз перебуває у лікарні із високою температурою та бронхітом. Медики кажуть, що ще день без лікарської допомоги, – і дитина б не вижила.

Поліція відразу ж кинулась шукати горе-матір, їм вдалось дізнатись, що вона прибула із дитиною на відпочинок до Одеси із Київської області, їй – 27 років.

Вночі жінка сама прийшла у поліцію із заявою про те, що загубила сина. Наразі правоохоронці з'ясовують, чи стояла вона на обліку в соціальних службах. Якщо доведуть, що свідомо залишила дитя у небезпеці, матері загрожуватиме два роки за ґратами і позбавлення батьківських прав.

За добу, поки її син у тяжкому стані перебуває в лікарні, вона до нього так і не навідалась.

Теги: Новини України Новини Одеси Діти і неповнолітні Поліція Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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