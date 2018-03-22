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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Повній жінці дорікнули, що вона не заслуговує свого чоловіка: її відповідь вразила

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Дженні та Дрю Катчери
Дженні та Дрю Катчери / Фото з Іnstagram

Інтернет-тролі дорікнули у принизливій формі американці Дженні Катчер у тому, що вона надто товста, щоб бути з своїм спортивним чоловіком.

Дженні, яка схильна до повноти, вже понад 11 років одружена з чоловіком на ім'я Дрю, який працює тренером з питань фітнесу та здоров'я.

Під одним із постів в Instagram Катчер зізналася, що інколи відчуває себе недостойною його, оскільки "не струнка". Тоді на жінку і посипалися образливі слова, інтернет-тролі почали нещадно критикувати зовнішність Дженні.

Жінці багато разів написали, що вона "надто жирна, щоб бути з ним".

Дженні та Дрю Катчери

Проте Катчер це не засмутило, а навпаки – вона вирішила показати всім, що кохання – це не ідеальне тіло.

"Ця людина приймала кожен мій вигин, ямочку, фунт та прищик останні десять років і завжди мені нагадувала, що я чудова. Навіть тоді, коли мій внутрішній діалог був про інше. Так, так, він цілує мої стегна, мої великі руки… Мій зад незграбний, але це просто більше мене для його любові. Я вибрала чоловіка, який може впоратись з усім цим (і навіть з більшим!).

Я – це не тільки моє тіло, а набагато більше… справжня любов не бачить розміру", – написала жінка.

Її позитивний пост надихнув тисячі людей та став вірусним у мережі.

Теги: LifeStyle Фітнес
Джерело: 24 Канал
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