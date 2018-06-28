Повноекранний смартфон Nubia Z18 показали на якісних рендерах: виглядає ефектно

Невдовзі Nubia презентує флагман Z18. Інформація про новинку часто з’являлася в мережі, проте в основному вона стосувалася характеристик і програмного забезпечення. Тому про дизайн Nubia Z18 ширилося багато чуток та здогадок. Проте нещодавно новий смартфон показали на якісних рендерах.

Про це повідомляє Gizchina.

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Завжди цікаво дивитися на рендери, які розкривають дизайн пристрою, особливо якщо вони якісні. Саме такі зображення були знайдені на просторах мережі Weibo.



Nubia Z18 отримав мінімальні рамки навколо дисплею

Джерело повідомляє, що так виглядатиме спеціальна повноекранна версія Nubia Z18, а базова отримає фронтальну камеру в стилі Essential Phone. Верхній відступ мінімальний і там знайшлося місце для розмовного динаміка, також новинка отримала мінімальну нижню панель, томе невідомо де розташується фронтальна камера. Сканер відбитків пальців відправили на бічну грань, а на задню панель помістили здвоєну камеру.



Презентацію Nubia Z18 відклали на серпень або вересень

З посиланням на китайського інсайдера, джерело також повідомляє, що прем'єру Nubia Z18 відклали на серпень або вересень нинішнього року. Серед причин перенесення терміну виходу флагмана – необхідність доопрацювати дизайн новинки, а прискорив виробника до такого кроку вихід безрамковий Vivo NEX.

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