14:24
28 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 21°C
  • субота
    24°C 15°C
  • неділя
    17°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кліщ Кадиров. Кокаїновий король Мундіалю
Вєсті Кремля
22:06, 27 червня
Вєсті.UA. Піднесені стосунки Ляшка і Коломойського. Пекельне привітання для Захарченка
Вєсті.UA
20:09, 27 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Повноекранний смартфон Nubia Z18 показали на якісних рендерах: виглядає ефектно

215 Читать новость на русском
Nubia Z18 показали на якісних рендерах
Nubia Z18 показали на якісних рендерах / Фото з вільних джерел

Невдовзі Nubia презентує флагман Z18. Інформація про новинку часто з’являлася в мережі, проте в основному вона стосувалася характеристик і програмного забезпечення. Тому про дизайн Nubia Z18 ширилося багато чуток та здогадок. Проте нещодавно новий смартфон показали на якісних рендерах.

Про це повідомляє Gizchina.

Читайте також:  Безрамковий смартфон Nubia Z18 від компанії ZTE: огляд, характеристики, ціна

Завжди цікаво дивитися на рендери, які розкривають дизайн пристрою, особливо якщо вони якісні. Саме такі зображення були знайдені на просторах мережі Weibo.

Nubia Z18
Nubia Z18 отримав мінімальні рамки навколо дисплею

Джерело повідомляє, що так виглядатиме спеціальна повноекранна версія Nubia Z18, а базова отримає фронтальну камеру в стилі Essential Phone. Верхній відступ мінімальний і там знайшлося місце для розмовного динаміка, також новинка отримала мінімальну нижню панель, томе невідомо де розташується фронтальна камера. Сканер відбитків пальців відправили на бічну грань, а на задню панель помістили здвоєну камеру.

Nubia Z18
Презентацію Nubia Z18 відклали на серпень або вересень 

З посиланням на китайського інсайдера, джерело також повідомляє, що прем'єру Nubia Z18 відклали на серпень або вересень нинішнього року. Серед причин перенесення терміну виходу флагмана – необхідність доопрацювати дизайн новинки, а прискорив виробника до такого кроку вихід безрамковий Vivo NEX.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Смартфони Китай
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Музей на Поштовій: боротьба триває
сьогодні, 13:38 Музей на Поштовій: боротьба триває
Сергій Гусовський 199
Сегодня День Конституции – праздник Основного закона, которого в Украине по факту нет
сьогодні, 12:00 Сегодня День Конституции – праздник Основного закона, которого в Украине по факту нет
Юрий Касьянов 679
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
сьогодні, 11:00 "Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Денис Бігус 332
Доброволець з Донбасу: хочу жити подалі від Донецької області
сьогодні, 08:38 Доброволець з Донбасу: хочу жити подалі від Донецької області
Євгенія Мазур 2758
Кто виноват в жестокой борьбе с ромами в Италии
27 червня, 23:00 Кто виноват в жестокой борьбе с ромами в Италии
Іван Яковина 2001
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук