Президент, Рада, Кабмін: хто за що відповідає

Кандидати у президенти обіцяють українцям стільки, що іноді важко зрозуміти, як саме вони збираються реалізувати ці обіцянки. Для того, аби ви орієнтувалися, хто з них точно бреше – журналісти 24 каналу розібрались, хто і що зможе робити.

Заплутались у тому, коли і за кого голосують українці, та які і повноваження мають всі ці люди? Давайте розбиратись разом.

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Кого ми обираємо 31 березня?

Президента України. Але цілком можливо, що цей день – це ще не кінець.

Як будуть проходити вибори президента України

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Які повноваження має президент України?

Зовсім не ті, про які можна подумати, слухаючи передвиборчі обіцянки кандидатів. У дуже спрощеному та скороченому варіанті сферу його діяльності можна зобразити так:



Повноваження президента України

Тепер – про деталі. Одна з головних сфер діяльності – зовнішньополітична. Президент представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України, приймає рішення про визнання іноземних держав, призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах та при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав.

Друга за рівнем впливовості президента – військова сфера. Президент є Верховним головнокомандувачем та очільником Ради безпеки та оборони. Він може оголошувати загальну або часткову мобілізацію, вводити воєнний чи надзвичайний стан. Причому введення цих станів має бути затверджене Верховною Радою. Так само, як і проголошення війни або миру із іншими державами: президент вносить до парламенту подання про оголошення стану війни, наприклад, а парламент вже вирішує остаточну долю цього рішення.

Президент також має вплив на кадрові питання. Він призначає двох міністрів – закордонних справ та оборони, вище командування ЗСУ, половину складу Ради Нацбанку та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, а також третину складу Конституційного Суду України. Він може запропонувати Верховній Раді свої кандидатури на голову Служби безпеки та генпрокурора, проте остаточно їх затверджують народні депутати. Так само, як і прем’єр-міністра – президент призначає та відправляє його у відставку за згодою Верховної Ради.

Президент може подавати парламенту власні законопроекти та вносити їх як невідкладні. Також він підписує ухвалені парламентом документи. Лише після цього вони набувають чинності. Якщо президент не погоджується із нардепами, то має право ветувати законопроект і не візувати його. Водночас Рада може подолати вето, якщо 300 депутатів за це проголосують. Стільки ж голосів необхідно, аби внести зміни до Конституції.

Також глава держави може припинити повноваження Верховної Ради та призначити позачергові вибори до неї, якщо для цього є передбачені законом підстави.

Одноосібно президент лише присвоює вищі військові звання та вищі дипломатичні ранги, нагороджує державними нагородами, приймає рішення про надання громадянства України або припинення нашого громадянства та здійснює помилування.

А от повноваження регулювати тарифи, підвищувати зарплати, пенсії чи стипендії, гарантувати зміни до Конституції президент не має.

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Кого ми обираємо 27 жовтня?

Депутатів Верховної Ради України.

Зараз в Україні діє змішана пропорційно-мажоритарна система: 225 депутатів обирають у багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками від партій, які набрали 5% і більше; ще 225 депутатів – за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних округах.

Які повноваження має Верховна Рада?

Цікаві. Головне, що потрібно пам’ятати, – депутати представляють інтереси народу. Депутати створюють та видають закони.

У дуже спрощеному та скороченому варіанті сферу діяльності парламенту можна зобразити так:



Повноваження Верховної Ради

Крім законотворчої роботи, депутати також визначають основи внутрішньої та зовнішньої політики. Вони, наприклад, проголосувати за курс на економічне зростання. Проте, яким чином та за рахунок чого це зростання буде досягнуте – це вже має думати не парламент, а Кабмін.

Парламент вносить зміни до Конституції за правилами, які прописані у самій Конституції; затверджує державний бюджет України; обирає суддів та третину Конституційного суду. До речі про кадрові питання: Верховна Рада бере участь у формуванні уряду та контролює, кого президент хоче призначити генпрокурором та головою СБУ.

Після призначення – парламент контролює, чим займається уряд та вищі посадові особи. В тому числі – і президент. Якщо той зловживає владою, парламент може оголосити йому імпічмент. Також Верховна Рада призначає всеукраїнський референдум та вибори.

А от повноваження регулювати тарифи, підвищувати зарплати, пенсії чи стипендії парламент теж не має.

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А як же тарифи, зарплати та пенсії, які обіцяють покращити кандидати?

Це – питання Кабінету Міністрів. Хто туди потрапить – вирішуватимуть президент і парламент спільно. Тому що президент може лише рекомендувати окремих членів уряду. Затверджувати їх має парламент.

От саме ті хлопці і дівчата, які будуть призначені в уряд, матимуть найцікавіший для простих українців список повноважень. Бо до їхніх повноважень належать:



Повноваження Кабінету міністрів

Тепер детальніше про найцікавіше з повноважень Кабміну.

Економічний напрямок. Тут Кабінет Міністрів займається державною економічною політикою та управляє об’єктами державної власності. Він працює над розвитком підприємництва усіх форм власності та стежить, щоб ніхто не заважав розвитку конкуренції і ринку. Уряд також забезпечує захист та підтримку українським виробникам. Кабмін займається фінансовою, митною та податковою політикою, питаннями аграрної політики та продовольчої безпеки, обслуговує державний борг.

І от тепер про головне: саме уряд забезпечує підвищення якості життя українців та захист наших прав. Він працює на стабільність гривні. Кабмін розробляє Державний бюджет і звітує перед Радою за його виконання. Саме Кабмін займається питанням цін та тарифів. Саме Кабмін працює на підвищення реальних доходів населення та забезпечує соціальний захист українців.

Соціально-політичний напрямок роботи уряду не менш насичений. Крім того, Кабмін займається державною політикою у сферах зайнятості українців, охорони здоров’я, екології, культури, спорту, туризму, освіти, науки та інформатизації. Він захищає права і свободи, гідність, життя і здоров’я українців. Організовує ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та бере участь у боротьбі зі злочинністю та корупцією.

У сфері безпеки уряд відповідає за організацію охорони та захисту державного кордону і території України; працює на зміцнення національної безпеки, боєздатність Збройних Сил та забезпечення обороноздатності держави. Він же керує єдиною системою цивільного захисту.

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Щодо кадрових питань: Кабінет Міністрів займається кадровим забезпеченням органів виконавчої влади та контролює роботу цих кадрів. Затверджує граничну кількість працівників органів виконавчої влади та визначає умови оплати праці для бюджетників та держслужбовців. Він же утворює, реорганізовує і ліквідує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Уряд також відповідає за фінансове і матеріально технічне забезпечення судів та правоохоронних органів.

Для чого ми це все розбирали?

Щоб ви розуміли: коли кандидати у президенти обіцяють вам у кілька разів знизити ціну на газ та комунальні послуги або підвищити мінімальну пенсію чи зарплату до будь-яких сум – це брехня і популізм. Від президента залежить не все. Тому варто уважніше перечитати програми кандидатів, аби не дозволяти їм маніпулювати собою.

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