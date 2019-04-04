Повноваження президента: що пропонують змінити нардепи

Поки залишається інтригою, хто ж стане наступним президентом, народні депутати пропонують виписати його чіткі повноваження: щоб його функції і можливості не змінювалися з кожним новим керівником країни.

Адже права президента хоч і прописані в Конституції, втім там є шпарини, якими користуються посадовці.

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В ній – перелік повноважень президента. У очільника держави два основних напрямки діяльності: зовнішня політика та національна безпека.



Такі повноваження є у президента

Правник Ігор Коліушко, який писав Конституцію вважає, що з 1996 року відбувалася поступова узурпація президентами повноважень, які не передбачені основним законом країни.

В президента залишається дуже багато неконституційних повноважень, які прописані в законах, а деякі взагалі ніде не прописані, але він все одно їх виконує,

– наголосив юрист.

Щоразу розширюючи свої повноваження президент ні перед ким не звітує і не несе відповідальності за силовиків, яких контролює та гроші, які використовує.

Що пропонують змінити

Віце-спікер парламенту Оксана Сироїд вважає, голова держави повинен сам представляти свої законодавчі ініціативи, аби депутати могли поставити йому запитання.

Заступниця голови Верховної Ради та депутати з фракції "Самопоміч" розробили законопроект, який обмежить повноваження президента до конституційних та прибере з інших законопроектів неконституційні повноваження президента.

Наприклад, він не зможе призначати склад регулятора комунальних тарифів – НКРЕКП і інших регуляторів, очільників СБУ в областях.



Оксана Сироїд

Крім цього, автори законопроекту пропонують врегулювати конфлікт між повноваженнями президента та прем'єра, а також прописати підстави і процедуру імпічменту, яку раніше вимагали розробити громадські активісти.