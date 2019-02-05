Повоював на боці окупантів і повернувся: в Одесі СБУ затримала бойовика

В Одесі співробітники Служби безпеки України затримали бойовика, що приєднався до лав окупантів ще у серпні 2015 року. Згодом чоловік повернувся на територію України.

Серед окупантів він був стрілком-зенітником та брав участь у бойових діях проти сил АТО, повідомляє прес-служба СБУ.

Читайте також: Росія вербує кримчан до ПВК "Вагнера" через військкомати

У травні 2016 року зловмисник покинув лави бойовиків та повернувся до Одеси. У відомстві зазначають, що в цей час бойовик займався незаконним виготовленням зброї.



Зловмисник воював на боці окупантів у 2015 році/ Джерело: прес-служба СБУ

Суд Одеси обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі бойовик активно співпрацює зі слідством та надає свідчення щодо злочинів проросійських терористів на тимчасово окупованій території Донецької області.