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      Повоював на боці окупантів і повернувся: в Одесі СБУ затримала бойовика

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      В Одесі СБУ затримала бойовика, який воював проти України у 2015 році
      В Одесі СБУ затримала бойовика, який воював проти України у 2015 році / СБУ

      В Одесі співробітники Служби безпеки України затримали бойовика, що приєднався до лав окупантів ще у серпні 2015 року. Згодом чоловік повернувся на територію України.

      Серед окупантів він був стрілком-зенітником та брав участь у бойових діях проти сил АТО, повідомляє прес-служба СБУ.

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      У травні 2016 року зловмисник покинув лави бойовиків та повернувся до Одеси. У відомстві зазначають, що в цей час бойовик займався незаконним виготовленням зброї.

      СБУ затримала бойовика
      Зловмисник воював на боці окупантів у 2015 році/ Джерело: прес-служба СБУ

      Суд Одеси обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі бойовик активно співпрацює зі слідством та надає свідчення щодо злочинів проросійських терористів на тимчасово окупованій території Донецької області.

      коли ще сбу затримувала поплічників окупантів
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      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Новини України Кримінальні новини СБУ Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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