"Повторимо Тбілісі": погрожують організаторам ЛГБТ-прайду в Одесі

Організатори ЛГБТ-прайду в Одесі поскаржилися на те, що їм погрожують. У цьому звинуватили членів радикальної організації "Традиція і порядок".

Ліберальні активісти написали заяву до поліції після допису, де обіцяли "повторити Тбілісі". Мовилося про розгром ЛГБТ-маршу радикалами, який трапився 5 липня.

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ЛГБТ-активісти поскаржилися на допис у телеграмі очільника одеського осередку "Традиції і порядок" Іллі Попкова. Він нагадав, що минулого року їхня організація вже зривала проведення схожого заходу.

Активісти в заяві до поліції зазначили, що вважають цю публікацію порушенням рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань або за іншими ознаками. Слід зазначити, що штраф за порушення відповідної статті становить від 3 400 до 8 500 гривень.

Інший випадок в Одесі

У 2021 році фестиваль квір-культури "Одеса Прайд" 2021 має проходити з 24 по 29 серпня. Його гаслом буде "Жити вільно, жити без страху!". "Прайд Хода" має відбутися 28 серпня.

В Одесі 29 травня невідомі напали на офіс ЛГБТ-організації. Зловмисники прийшли під приміщення та пошкодили камеру спостереження. Потім вони почали кидати каміння.

Коли розбилися вікна офісу, активісти почали кидати каміння у відповідь. Про це розповіли в організації LGBT Association LIGA.