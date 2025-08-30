Наразі достеменно невідомо, чи пов’язані між собою вбивства відомої української мовознавиці та нардепки Ірини Фаріон і колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Відповідну інформацію повідомили правоохоронці під час брифінгу у суботу, 30 серпня, яке стосується нещодавнього вбивства громадського та політичного діяча, повідомляє 24 Канал.

Що каже поліція про вбивства Фаріон і Парубія?

Представники поліції у коментарі журналістам наголосили, що наразі тривають слідчі дії, справа перебуває на постійному контролі генерального прокурора Руслана Кравченка. Наголосили, що йому доповідають усі деталі.

З приводу вбивства Ірини Фаріон, у нас на сьогодні відсутні будь-які відомості, які пов'язували б ці два злочини. Це наразі те, що нам відомо. Розглядаються й інші версії, в тому числі й російський слід,

– заявили під час брифінгу.

Згідно з заявою, досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням поліції. Процесуальне керівництво забезпечує Львівська обласна прокуратура.