Повышение тарифов: почему вся страна пронизана мазохизмом

Правительство отказалось повысить тарифы год назад на 15%, когда до выборов оставалось еще долго, и теперь для получения транша вынуждено будет идти на гораздо большее повышение за полгода до выборов. При этом правительство выбирает между плохим для себя политическим решением (рост тарифов) и ужасным (последствия не получения транша МВФ).

При этом продолжает выбирать, затягивая решение вопроса уже до сентября, когда сезонные факторы встретятся с дефицитом валюты для внешних погашений. А до выборов будет еще ближе.

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Больше половины населения говорит, что страна находится под внешним управлением и хочет от него избавится. При этом, результаты внутреннего управления хорошо известны, оно довело страну до нескольких кризисов, а сами управленцы являются по мнению большинства населения коррумпированными сволочами.

Но люди упорно хотят получить своих сукиных детей. При этом, только благодаря внешнему давлению в стране происходят реформы, о необходимости которых также говорит большая часть населения.

И для ускорения реформ хорошо было бы, чтобы внешнее управление стало реальностью, а избавившись от его элементов, мы закончим любые преобразования. И украинским политикам снова никто не будет говорить, что надо мыть руки перед едой и нельзя вытирать руки о занавески.



До выборов остался год, и политикам будет сложнее принимать не популярные решения

Владельцы паев, которых целых семь миллионов человек, сами себе боятся предоставить права свободно распоряжаться своей собственностью и часто выступают против рынка земли, а в будущем даже готовы ограничить покупку земли иностранцами, что существенно снизит стоимость их актива (земли) и арендные платежи, которые они получают.

Большинство населения Украины против повышения тарифов и это же большинство получает субсидии. То есть люди выступают против того, что ничем им не угрожает (какая разница какой тариф, если вы все равно не платите), и поддерживают систему, которая всегда приводила к коррупции (покупаю дешевый газ как для населения и продаю его промышленности) и росту дефицита бюджета (за дешевый газ всегда кто-то платит).

В результате, за дешевые тарифы платили все, платили девальвацией и инфляцией (всегдашний результат роста дефицита бюджета), которые сильнее всего били по беднейшим слоям населения, которые сейчас как раз получают субсидии. Тоесть люди, которые больше всего выигрывают от роста тарифов, выступают против роста тарифов.

Налогоплательщики, которые являются акционерами государственных компаний, выступают против высоких зарплат для менеджмента предприятий, которые им принадлежат. В итоге, там где зарплаты низкие, приходят коррупционеры, потому что честные просто не придут.

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Патриотизм не работает. Любого патриота-профессионала, который перешел с зарплаты в 20 тысяч долларов на 20 тысяч гривен через пару месяцев запилит дома жена. В итоге, люди, пришедшие на низкие зарплаты, воруют (а зачем еще им бы было на них приходить), компании терпят убытки и акционеры (налогоплательщики) теряют в тысячи раз больше денег, чем могли бы потратить на зарплаты для качественного менеджмента.

Люди не любят банки и требуют, чтобы банки давали им длинные и дешевые кредиты, и при этом категорически против того, чтобы банки забирали залоговое имущество у тех, кто не платит. Но каждый раз, когда вы радуетесь, что очередного неплательщика не смогли вытурить из его квартиры помните, что для вас в результате кредит станет еще дороже. Честные плательщики, в итоге, поддерживают не честных и платят и за них тоже.

Водители не хотят, чтобы вводились высокие штрафы и наконец заработала система с камерами, но нещадно матюкаются, стоя в пробке.

При этом, если бы камеры включились, людям пришли первые штрафы, то за очень короткое время культура езды на украинских дорогах бы значительно улучшилась, пробок бы стало существенно меньше и все бы добирались домой быстрее. А количество жертв на дорогах, где каждый день гибнет гораздо больше людей, чем в АТО, резко бы сократилось.

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А так стоим все в пробках, тратим время и матюкаемся. Водители, которые больше других выиграли бы от заработавших правил, больше других выступают против этих правил.

Это не сложные процессы, когда твои поступки косвенно влияют на многие события, которые в свою очередь в результате влияют на твою жизнь. Это прямое действие. Этот мазохизм не от скрытых сексуальных желаний. По крайней мере не у всех. Это результат низкого образования и отсутствия стратегического мышления. Политики предпочитают делать тактические ходы не задумываясь о том, что будет через 6-12 месяцев.

А люди не понимают базовых экономических вещей и охотно идут на поводу у популистов, которые их используют. В результате, вся страна пронизана мазохизмом. И с удивлением обнаруживает, что не получает при этом удовольствия.