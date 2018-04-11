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Повз Землю на шаленій швидкості пронесеться гігантський астероїд

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Астероїд (ілюстрація)
Астероїд (ілюстрація) / Фото з відкритих джерел

У середу, 11 квітня, о 21:59 за Грінвичем астероїд 2018 GG завбільшки як багатоповерхівка максимально наблизиться до Землі і пролетить повз неї.

Про це повідомляє Astronews.

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Вчені з'ясували, що космічний велетень рухатиметься з відносною швидкістю 13,9 кілометра на секунду. При цьому астероїд залишатиметься від Землі на безпечній відстані приблизно за 4,68 дистанції Земля-Місяць (lunar distance, LD), що еквівалентно приблизно 1,8 мільйона кілометрів.

11 квітня астероїд 2018 GG пролетить повз Землю

Астероїд 2018 GG відноситься до сімейства Аполлонів. Його виявили зовсім нещодавно – 6 квітня 2018 року – за допомогою огляду неба Catalina Sky Survey (CSS). Огляд CSS являє собою проект, присвячений виявленню комет й астероїдів, а також пошукам навколоземних об'єктів. Цей огляд неба базується в Лабораторії Місяця і планет Університету Арізони, США.

Абсолютна зоряна величина цього об'єкта становить 24,6; астероїд обертається навколо Сонця з періодом 3,2 року, залишаючись від нашого світила на середній відстані в 2,17 астрономічних одиниці (1 астрономічна дорівнює відстані від Землі до Сонця).

Науковці запевняють, що у майбутньому нові прольоти астероїда 2018 GG повз Землю не очікуються.

Що таке астероїд? Це небесне тіло Сонячної системи, що рухається по орбіті навколо Сонця. Воно значно менше за масою і розмірами за планети, а також має неправильну форму і не має атмосфери, хоча при цьому можуть мати супутники.

Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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