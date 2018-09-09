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Повзала по траві у п'яній істериці: у Києві неадекватна жінка влаштувала ДТП

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У Києві нетвереза жінка врізалася у стовп
У Києві нетвереза жінка врізалася у стовп / Фото із соцмереж

В ніч на 9 вересня у Києві нетвереза жінка влаштувала ДТП. Вона в'їхала у стовп, а після аварії влаштувала істерику: повзала на чотирьох по траві, кликала когось та відмовлялася проходити тест на вміст алкоголю.

Про це інформує Facebook-спільнота "Kyiv Operative".

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Вночі пані Аня керувала автомобілем Chery, AA1071KI. Їхала по Межевому провулку. Потім приїхала в стовп. Стан Ані можна побачити на відео. Приємного перегляду,
– йдеться у дописі.

На відео видно, як жінка у неадекватному стані повзає по траві, кричить: "Наташа!", постійно падає на асфальт, а згодом намагається усіма можливими способами вибратися із карети швидкої допомоги.

Відео із п'яною жінкою, яка влаштувала ДТП у Києві:

На фото та відео з місця інциденту також видно, що від потужного удару в автомобілі жінки спрацювали подушки безпеки.

"Добре, що її стовп зупинив", "Вона ж могла когось вбити", – пишуть люди у соцмережі.

Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Алкоголь
Джерело: 24 канал
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