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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      "Пояснили, що я маю право казати": російські спецслужби заборонили Рибці говорити про Дерипаску

      160 Читать новость на русском
      Настя Рибка
      Настя Рибка / фото з відкритих джерел

      Білоруська ескорт-модель та блогер Анастасія Рибка заявила, що російські спецслужби заборонили їй публічно розповідати про російського мільярдера Олега Дерипаску. Жінка володіє важливою інформацією про ймовірне втручання Росії в американські вибори.

      Попри це, зроблені раніше гучні заяви про російського бізнесмена, на думку Насті Рибки, могли врятувати їй життя. Про це сама Вашукевич (справжнє прізвище блогерки – 24 канал) розповіла в інтерв’ю CNN.

      Читайте також: "Підлий обман": скандальна Настя Рибка розповіла про своє затримання у Москві

      Коли я була у російській в'язниці, зі мною говорили, мені дохідливо пояснили, що мені робити, що говорити, а що не говорити. Вони сказали мені: "не чіпай більше Олега Дерипаску,
      – розповіла Рибка.

      У той же час, за її словами, саме зроблені раніше заяви про мільярдера врятували її життя.

      Так, відповідаючи на запитання журналістів, чи шкодує вона про висловлювання щодо доказів, які вона мала, Вашукевич сказала: "Я думаю, що це врятувало мені життя, як я можу пошкодувати про це? Якби журналісти не привернули до цих слів увагу, я могла би вже бути мертвою.

      Остання інформація про долю Насті Рибки:

      Хто така Настя Рибка і що відомо про її затримання?Це ескорт-модель і блогер, громадянка Білорусі. Стала відомою у лютому 2018 року після публікації розслідування Олексія Навального та Фонду боротьби із корупцією. Розслідування базувалося на її записах в Instagram і книзі "Дневник по соблазнению миллиардера", де описується зустріч олігарха Олега Дерипаски та заступника голови уряду Російської Федерації Сергія Приходька під час спільної триденної подорожі у Норвегії в серпні 2016 року на яхті, яка належить Дерипасці. Скандал отримав широке висвітлення у світових і російських ЗМІ.

      25 лютого 2018 року Настю Рибку, а також блогера Алекса Леслі затримали у Таїланді за незаконне проведення секс-тренінгу.

      Провінційний суд міста Паттайя 13 квітня 2018 року пред'явив звинувачення Олександру Кирилову (Алекс Леслі), Анастасії Вашукевич (Насті Рибці) та іншим фігурантам справи про нелегальну організацію "секс-тренінгу". Згодом громадянку Білорусі Вашукевич було засуджено до 18 місяців в'язниці, дев'ять з яких вона вже відбула за ґратами, поки тривало слідство, а залишок терміну замінили на умовний. Також їй на завжди заборонили в'їзд у Таїланд.

      Нові деталі у справі одіозної Насті Рибки: 
      Теги: Новини політики Секс-скандал Новини Білорусі Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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