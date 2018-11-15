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      Поєдинок Джошуа – Усик буде дуже-дуже жорстким і цікавим, – промоутер боксера

      493 Читать новость на русском
      Едді Хірн
      Едді Хірн / ua-football.com

      Едді Хірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа, розповів про подальші плани свого підопічного та можливий поєдинок проти Олександра Усика.

      "Думаю, що поєдинок Джошуа – Усик буде дуже-дуже жорстким і цікавим. Ентоні Джошуа дуже мобільний і швидкий, а Олександр виглядає завжди краще проти більш повільних важкоатлетів. У якийсь момент це буде сутичка двох монстрів", – заявив Едді Хірн в коментарі Daily Express.

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      Хірн також зазначив, що в даний момент їхня команда перебуває у стані переговорів з командою Уайлдера, цей бій пріоритетний для Джошуа. Проте, у випадку провалу перемовин, Ентоні чекатиме на Ділліана Уайта. Звісно, якщо останній переможе Дерека Чіссору. Лише тоді можливий бій між Усиком та Джошуа.

      Також, багато чого залежатиме й від самого Усика, від його планів у супертяжкій вазі, часу і готовності.

      Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
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