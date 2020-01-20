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      Поїхав на червоне і втікав від поліції: в Києві затримали чоловіка з арсеналом зброї в автівці

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      Поліція в Києві затримала чоловіка з автоматом / "Київ Оперативний"

      У ніч на 20 січня в Києві правоохоронці затримали чоловіка, в автомобілі якого був автомат та пістолет. Причому затриманий мав дозволи на цю зброю, але чомусь втікав від поліції.

      Чоловік на автомобілі BMW проїхав на червоне світло. Це помітив патруль поліції та сигналізував водію, щоб той зупинився. Однак замість виконати вимогу, водій почав утікати. Про інцидент розповіли у телеграм-каналі "Київ Оперативний".

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      Спроба втечі не вдалася – через декілька кварталів на Нижньому Валу, 13, втікача зупинили кілька патрульних автомобілів, взявши "в коробочку".

      • У водія перевірили документи, а під час перевірки запитали, чи має він при собі щось заборонене. Чоловік відповів ствердно, дістав пістолет і направив його на поліцейських.

      Однак водій не зміг застосувати зброю – її вибили з рук. Згодом слідчо-оперативна група у багажному відділені BMW знайшла ще й автомат.

      Дивіться фото з місця інциденту ("Київ Оперативний"):

       

       

      Примітно, що необхідні дозволи на зброю у чоловіка були, і були з собою.

      Правоохоронці кажуть, що водій має ознаки алкогольного сп’яніння. Утім, що з цим всім далі робити – з'ясовуватимуть слідчі.

      Відео "Київ Оперативний" про затриманого зі зброєю чоловіка:

      До теми: Авто в’їхало у зупинку з людьми в центрі Львова: фото

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Поліція Кримінальні новини Зброя
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