Поїв ковбаски на прилавку: кіт здивував відвідувачів супермаркету у Києві

У Києві в одному і з супермаркетів відвідувачі помітили кота, який заліз на прилавок і з величезним апетитом почав поїдати там ковбасу.

Відповідне відео очевидці опублікували у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua. Читайте також: Київський супермаркет "окупував" кіт-гурман Зазначається, що інцидент трапився в історичній місцевості української столиці Виноградар у магазині "Континент", що розташовується за адресою вулиця Свободи, 26. "На прилавку магазину кошак, не соромлячись, уплітає ковбасу за дві щоки. Якщо їсть, отже не все втрачено", – іронічно мовиться у дописі. Нагадаємо, влітку 2017 року в одному із київських супермаркетів відвідувачі помітили та зняли на відео, як кіт прогулювався торговою залою, а потім заліз у ємність з цукром і там справив нужду.