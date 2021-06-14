Поїзд до моря: Укрзалізниця запускає додаткові рейси в Одесу

Укрзалізниця анонсувала запуск додаткових нічних поїздів в Одесу. Вони відправлятимуть з Житомира та Вінниці.

Таке рішення ухвалили через великий попит на всі морські напрямки. Рейс передбачає зупинки, зокрема, на станціях Козятин, Рахни, Вапнярка та Подільськ.

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Розклад руху поїзда № 132/131 Одеса – Житомир

Додатковий нічний швидкісний поїзд № 132/131 Одеса – Житомир через Вінницю курсуватиме з 1 липня курсуватиме по непарних числах, починаючи від 1 липня. Із Житомира він вирушатиме о 23:15, прибуватиме до Вінниці о 02:12 ночі, а в Одесу пасажири приїдуть о 09:29 ранку.

Зворотний напрям

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Одеси о 12:27, до Вінниці прибуватиме о 19:25, а у Житомир – о 22:10.

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Додаткові поїзди до моря

Загалом Укрзалізниця на літній період призначила 11 додаткових поїздів до моря. Вони курсують до Одеси, Генічеська та Бердянська.