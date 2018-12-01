Поїзд "Експрес Київ-Бориспіль" зламався наступного дня після першого рейсу

У п'ятницю, 30 листопада, з Києва запустили рейковий експрес до Борисполя. У суботу, 1 грудня, швидкісний експрес з Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався в дорозі.

Про це повідомляє Громадське.

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Швидкісний експрес із Києва виїхав об 11:01 з вокзалу. Поїзд мав прибути до місця призначення через 37 хвилин, але досі перебуває на під'їзді. До аеропорту залишилося лише 5 кілометрів.

"У мене рейс о 12:45 в Доху в Катар, з Катару в Австралію. Через затримку потяга я не зможу вилетіти. Це якесь свавілля", – розповів Данило, один із пасажирів потяга. Тож, аби встигнути на рейси, деякі пасажири вистрибнули з потяга.

Водій експресу стверджує, що виникла проблема із двигуном — поїзд не заводиться. Крім того, провідниця потягу повідомила пасажирам, що згодом відбуксирують поїзд до аеропорту.

При цьому, голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов у себе на Facebook-сторінці вранці 1 грудня радив людям їхати в аеропорт експресом, аби уникнути заторів.

Є порада: якщо збираєтесь в аеропорт — то їхати треба лише Kyiv Boryspil Express. Ціна від сантиметрів снігу на дорогах не залежить — фіксовані 80 гривень. Таксисти сьогодні просять у 5 разів дорожче — від 400. Почніть подорож не у заторах,

— писав він.

Нагадаємо, 30 листопада "Укрзалізниця" відправила перший рейковий автобус з аеропорту "Бориспіль" до залізничного вокзалу "Київ".