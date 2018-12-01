14:06
1 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Школа воєнних священників. Всюдисущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      21:59, 30 листопада
      Вєсті.UA. П'ята колона на прапорі США. Теорія Тігіпка
      Вєсті.UA
      21:01, 30 листопада
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Поїзд "Експрес Київ-Бориспіль" зламався наступного дня після першого рейсу

      1024 Читать новость на русском
      "Експрес Київ-Бориспіль" зламався на 2 день після першого рейсу
      "Експрес Київ-Бориспіль" зламався на 2 день після першого рейсу / radio.kiev.fm

      У п'ятницю, 30 листопада, з Києва запустили рейковий експрес до Борисполя. У суботу, 1 грудня, швидкісний експрес з Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався в дорозі.

      Про це повідомляє Громадське.

      Читайте також: Снігопад в Україні: через негоду в аеропортах Києва затримують рейси

      Швидкісний експрес із Києва виїхав об 11:01 з вокзалу. Поїзд мав прибути до місця призначення через 37 хвилин, але досі перебуває на під'їзді. До аеропорту залишилося лише 5 кілометрів.

      "У мене рейс о 12:45 в Доху в Катар, з Катару в Австралію. Через затримку потяга я не зможу вилетіти. Це якесь свавілля", – розповів Данило, один із пасажирів потяга. Тож, аби встигнути на рейси, деякі пасажири вистрибнули з потяга.

      Водій експресу стверджує, що виникла проблема із двигуном — поїзд не заводиться. Крім того, провідниця потягу повідомила пасажирам, що згодом відбуксирують поїзд до аеропорту.

      При цьому, голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов у себе на Facebook-сторінці вранці 1 грудня радив людям їхати в аеропорт експресом, аби уникнути заторів.

      Є порада: якщо збираєтесь в аеропорт — то їхати треба лише Kyiv Boryspil Express. Ціна від сантиметрів снігу на дорогах не залежить — фіксовані 80 гривень. Таксисти сьогодні просять у 5 разів дорожче — від 400. Почніть подорож не у заторах,
      — писав він.

      Нагадаємо, 30 листопада "Укрзалізниця" відправила перший рейковий автобус з аеропорту "Бориспіль" до залізничного вокзалу "Київ".

      Теги: Новини України Транспорт Новини Києва Укрзалізниця залізниця Новини Борисполя
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Необхідно об’єднати всіх ветеранів, аби політики не використовували їх для прикриття, – Фріз
      сьогодні , 13:00 Необхідно об’єднати всіх ветеранів, аби політики не використовували їх для прикриття, – Фріз
      Віталій Дейнега 87
      Пороми на Дністрі: міжнародний, унікальний, реакційний – на всі смаки
      сьогодні , 12:00 Пороми на Дністрі: міжнародний, унікальний, реакційний – на всі смаки
      Ukrainer 500
      Як вилікувати ВІЛ: новації вчених у пошуках ліків
      сьогодні , 09:40 Як вилікувати ВІЛ: новації вчених у пошуках ліків
      Анастасія Ковач-Петрушенко 1380
      История беженки из Луганска: сейчас дом в Киеве, а завтра?
      сьогодні , 08:55 История беженки из Луганска: сейчас дом в Киеве, а завтра?
      Ольга Черненко 1728
      Ловушка для президента США: почему Трампу может угрожать импичмент
      сьогодні , 00:04 Ловушка для президента США: почему Трампу может угрожать импичмент
      Іван Яковина 2161
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Смертельна ДТП на Львівщині: водій та пасажирка загинули на місці
       27 грудня 2017 , 11:30
      В українській розвідці відхрестилися від підозрюваного в організації вбивства Бабченка
       5 червня , 13:31
      У цей день Неймар забив найкращий гол 2011 року в стилі Мессі (відео)
       27 липня , 18:16
      Як відновити номер автомобіля: Відео
       18 жовтня , 12:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук