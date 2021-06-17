У поїзді Костянтинівка – Одеса померла жінка: рейси затримуються

Літня пасажирка померла під час поїздки у потязі Костянтинівка – Одеса. Інцидент стався під Павлоградом, що у Дніпропетровській області.

На місце події викликали поліцію та швидку медичну допомогу. Наразі Укрзалізниця офіційно ще не коментувала те, що відбулося.

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Що відомо про загиблу

За попередньою інформацією, жінці було приблизно 70 років. Очевидці кажуть, що їй стало погано. Причини з'ясовуватимуть правоохоронці.

Потяги затримуються

Через смерть пасажирки рейси затримують щонайменше на 1 годину. Пасажири все ще очікують потяг Костянтинівка – Одеса на вокзалі у Дніпрі.

Смерть чоловіка в потязі Рахів – Київ

12 червня у потязі Укрзалізниці трапився трагічний інцидент. Помер 27-річний пасажир, який прямував ним з Рахова, що на Закарпатті, до Києва.

Чоловік упав із верхньої полиці. Зранку він поскаржився дружині на погане самопочуття. У Фастові медики констатували смерть.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Вони встановлюватимуть всі обставини трагедії. Тіло загиблого направили до моргу.