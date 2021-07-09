Новітня "система вентиляції": у поїзді Укрзалізниці випало вікно – відео
Джерело:фейсбук Віталіни Яковлєвої
У поїзді Укрзалізниці, який курсує за маршрутом Одеса – Маріуполь з'явилася новітня "система вентиляції" – там випало вікно. Пасажири вагона зафіксували на камеру, як віконна рама стоїть на підлозі, створюючи повний доступ до свіжого повітря.
Відео з вагона потяга, в якому випало вікно, у мережі оприлюднила депутатка Запорізької міськради Віталіна Яковлєва.
Інший випадок Вікно тріснуло саме: у СБУ спростували п'яний дебош чиновника
У поїзді Укрзалізниці випало вікно
Хочете трохи жахіття? Поїзд Одеса – Маріуполь, вагон – купе. Випало вікно, Карл,
– написала Яковлєва.
До ранку вікно таки вставили, а Укрзалізниця прокоментувала ситуацію.
Реакція УЗ на інцидент
У компанії перепросили пасажирку за негативний досвід та попросили надати детальнішу інформацію про номер вагону, місце й дату інциденту. Там також пообіцяли зафіксувати звернення депутатки.
В Укрзалізниці відреагували на відсутність вікна у поїзді / Скриншот
Реакція користувачів мережі
Під дописом жінки користувачі мережі залишили чимало коментарів, здебільшого жартівливих.
- У поїзді проїхати – це прямо лотерея.
- Зате не жарко.
- А ви скаржитеся, що у потягах вікно не відкриваються.
- Це нова функція клімат-контролю – ручна, ефективна.
- Замість кондиціонера.
- Це символічне вікно в Європу.
У вагоні потяга Укрзалізниці випало вікно: дивіться відео