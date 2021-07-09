Новітня "система вентиляції": у поїзді Укрзалізниці випало вікно – відео

У поїзді Укрзалізниці, який курсує за маршрутом Одеса – Маріуполь з'явилася новітня "система вентиляції" – там випало вікно. Пасажири вагона зафіксували на камеру, як віконна рама стоїть на підлозі, створюючи повний доступ до свіжого повітря.

Відео з вагона потяга, в якому випало вікно, у мережі оприлюднила депутатка Запорізької міськради Віталіна Яковлєва.

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У поїзді Укрзалізниці випало вікно

Хочете трохи жахіття? Поїзд Одеса – Маріуполь, вагон – купе. Випало вікно, Карл,

– написала Яковлєва.

До ранку вікно таки вставили, а Укрзалізниця прокоментувала ситуацію.

Реакція УЗ на інцидент

У компанії перепросили пасажирку за негативний досвід та попросили надати детальнішу інформацію про номер вагону, місце й дату інциденту. Там також пообіцяли зафіксувати звернення депутатки.

В Укрзалізниці відреагували на відсутність вікна у поїзді / Скриншот

Реакція користувачів мережі

Під дописом жінки користувачі мережі залишили чимало коментарів, здебільшого жартівливих.

У поїзді проїхати – це прямо лотерея.

Зате не жарко.

А ви скаржитеся, що у потягах вікно не відкриваються.

Це нова функція клімат-контролю – ручна, ефективна.

Замість кондиціонера.

Це символічне вікно в Європу.

У вагоні потяга Укрзалізниці випало вікно: дивіться відео